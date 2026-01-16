Сколько украинцев верят, что переговоры приведут к миру, и готовы отказаться от Донбасса: результаты опроса

Более половины опрошенных украинцев категорически против передачи всего Донбасса под контроль России даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Лишь треть респондентов считают такую уступку сложной, однако приемлемой.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который в январе провел Киевский международный институт социологии. Исследование показало, что 54% украинцев считают абсолютно неприемлемым передать под контроль РФ весь Донбасс в обмен на прекращение войны и гарантии безопасности.

В то же время еще 31% опрошенных отметили, что это будет сложное условие, но в целом приемлемое, а 8% легко согласятся отдать часть территорий.

35% опрошенных, которые не согласны на уступки, считают, что передача Донбасса под российский контроль не остановит страну-агрессора. В то же время 33% ссылаются на Конституцию, которая запрещает отдавать территории, еще 25% респондентов сомневаются в гарантиях безопасности от союзников. Наименьшая доля опрошенных – 11% убеждена, что Украина уже понесла значительные потери, чтобы уступать территории.

Респонденты, которые готовы обсуждать уступку, отмечают конкретные гарантии: 24% ожидают юридических обязательств и реальной защиты в случае нового российского вторжения, 21% убеждены, что развертывания западных войск на территории Украины достаточно, а 18% готовы согласиться при условии предоставления нашему государству необходимого оружия и обучения военных.

Как сообщал OBOZ.UA, каждый десятый украинец считает, что выборы в Украине необходимо провести до прекращения огня и получения гарантий безопасности. Если же эти два условия будут обеспечены – количество сторонников идеи проведения выборов возрастает более чем вдвое, до 23%.

Также большинство украинцев верят, что через десять лет Украинастанет процветающей страной в составе Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса КМИС, проведенного в конце 2025 года. Уровень оптимизма не только восстановился после падения, но и превысил показатели предыдущего года.

