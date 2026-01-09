Сколько украинцев верят, что через 10 лет Украина будет процветающим членом ЕС: результаты опроса

Большинство украинцев верят, что через десять лет Украина станет процветающей страной в составе Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса КМИС, проведенного в конце 2025 года. Уровень оптимизма не только восстановился после падения, но и превысил показатели предыдущего года.

В начале декабря 2025 года был проведен всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Большинство украинцев смотрят в будущее с оптимизмом

По данным КМИС, в декабре 2025 года 64% опрошенных считали, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. Для сравнения, только 21% респондентов убеждены, что будущее страны связано с разрушенной экономикой и оттоком населения. Социологи отмечают, что такие показатели свидетельствуют о восстановлении позитивных ожиданий после периода роста пессимизма, зафиксированного в первой половине 2025 года.

Как менялись настроения в течение 2025 года

С октября 2022 года и до мая 2025 года в Украине наблюдалась устойчивая тенденция к снижению оптимизма. В мае 2025 года пессимистические оценки впервые преобладали над оптимистическими: 47% против 43%.

Впрочем, уже во второй половине 2025 года ситуация резко изменилась. Доля оптимистов выросла до 56% в октябре, а в конце года достигла 64%, тогда как количество пессимистов сократилось более чем вдвое.

Кто больше всего верит в европейское будущее Украины

Оптимизм значительно выше среди украинцев, которые:

доверяют Президенту Украины (74% оптимистов);

видят реальные сдвиги в борьбе с коррупцией (75%);

считают Европу надежным союзником Украины (73%).

В региональном и социально-демографическом разрезе разница не является критической: во всех группах большинство респондентов видят Украину будущим членом ЕС.

Молодежь также настроена оптимистично

Среди украинцев в возрасте 18-29 лет 64% убеждены, что через десять лет Украина будет процветающим европейским государством. Социологи подчеркивают, что этот показатель особенно важен в контексте демографических и миграционных перспектив страны.

Готовность продолжать сопротивление

Исследование также показало прямую связь между видением будущего и отношением к войне. Среди оптимистов 68% заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Среди пессимистов таких 51%. В то же время даже в группе пессимистов большинство респондентов отвергают возможность принятия российского "мирного плана".

Вывод социологов

В КМИС отмечают, что нарратив о "бесперспективном будущем Украины" является опасным и деморализующим. В то же время рост оптимизма во второй половине 2025 года свидетельствует об адаптации общества к новым реалиям и сохранении веры в европейский курс государства, несмотря на войну и внешние вызовы.

