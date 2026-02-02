Сколько украинцев считают, что война в Украине может завершиться в первой половине 2026 года: результаты опроса

Каждый пятый украинец ожидает завершения войны до середины 2026 года. В то же время основная часть населения сохраняет готовность к длительному противостоянию.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. Исследование в конце января провел Киевский международный институт социологии.

По результатам опроса, лишь 20% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели или в первой половине 2026 года. Еще 18% респондентов прогнозируют завершение боевых действий во второй половине 2026-го, тогда как 43% считают, что война продлится до 2027 года или дольше, а 19% не смогли определиться с ответом.

Специалисты отмечают, что динамика ожиданий свидетельствует об уменьшении оптимистических прогнозов. Если в сентябре и октябре 2025 года 33% опрошенных считали, что война может завершиться не позднее первой половины 2026-го, то в декабре 2025 года таких было 26%, а сейчас только 20%.

Несмотря на это, большинство участников исследования демонстрирует высокий уровень устойчивости. По данным опроса, 65% респондентов заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. О готовности выдержать лишь несколько месяцев или полгода сообщили 17% опрошенных. По сравнению с сентябрем и декабрем 2025 года, когда таких было по 62%, общественные настроения существенно не изменились.

Напомним, более половины граждан Украины одобряют проведение референдума по возможному мирному соглашению с Россией. Тогда как значительная часть общества выступает против введения онлайн-голосования на выборах.

Также OBOZ.UA сообщал, что более половины опрошенных украинцев категорически против передачи всего Донбасса под контроль России даже в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. Лишь треть респондентов считает такую уступку сложной, однако приемлемой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!