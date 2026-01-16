Как украинцы относятся к идее референдума по мирному соглашению и голосованию онлайн на выборах: результаты опроса

Более половины граждан Украины одобряют проведение референдума относительно возможного мирного соглашения с Россией. Тогда как значительная часть общества выступает против введения онлайн-голосования на выборах.

Такие данные появились в процессе исследования общественных настроений в условиях полномасштабной войны и продолжающихся дипломатических процессов. Результаты обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) в январе 2026 года.

Согласно результатам опроса, 55% украинцев в целом поддерживают идею проведения референдума по мирному соглашению, тогда как 32% выступают против такого шага, а еще 14% не определились. Социологи отмечают, что отсутствие четкого большинства свидетельствует о сложности и чувствительности вопроса мира, особенно учитывая недоверие к намерениям России и неопределенность относительно гарантий безопасности.

Скепсис украинцев особенно заметен в вопросе онлайн-голосования. 60% респондентов негативно относятся к идее голосования через интернет, а в контексте возможных фальсификаций этот показатель возрастает до 71%. Лишь около пятой части опрошенных считают онлайн-формат шагом вперед в развитии демократии. В КМИС отмечают, что подобные настроения остаются стабильными на протяжении нескольких лет и не претерпели существенных изменений даже в условиях войны.

Опрос также показал, что отношение к референдуму тесно связано с другими общественными ожиданиями. В частности, идею плебисцита чаще поддерживают те, кто верит в возможность мирных переговоров или не ожидает повторного нападения России. Зато среди граждан, которые убеждены, что РФ попытается снова атаковать даже в случае перемирия, уровень поддержки референдума значительно ниже.

Украинцы демонстрируют прагматичный подход к политическим решениям: с одной стороны, они не отвергают демократические механизмы принятия важных решений, а с другой – требуют реальных гарантий безопасности и прозрачности процессов. Именно поэтому вопросы формата выборов и референдумов воспринимаются не абстрактно, а сквозь призму военных рисков и предыдущего опыта невыполненных международных обязательств.

