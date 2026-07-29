Сколько поляков выступают против вступления Украины в ЕС: результаты опроса

Согласно результатам нового опроса, большинство граждан Польши не поддерживают идею вступления Украины в Европейский Союз. Против того, чтобы Варшава помогала Киеву на пути к членству в ЕС, высказались более 50% респондентов, в то же время более трети поддержали такую перспективу.

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Об этом сообщает RMF24. Опрос проводился 13–15 июля 2026 года среди 1 тыс. совершеннолетних граждан Польши.

Противоречивые настроения поляков в отношении Украины

Участникам опроса предложили оценить, должна ли Польша поддерживать стремление Украины к членству в Европейском Союзе. Большинство респондентов, а именно 52%, выступили против такой поддержки, тогда как 33% поляков считают, что Варшава должна содействовать вступлению Украины в ЕС.

Еще более единодушной оказалась позиция относительно возможного направления польских военных в Украину для контроля за соблюдением будущего перемирия. Против такого сценария высказались 65% опрошенных, а поддержали его лишь 18% респондентов.

Отдельно участников опроса попросили высказаться относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Польши на фоне споров вокруг чествования памяти УПА в Украине. 44% респондентов заявили, что помощь следует приостановить, тогда как 41% считают, что Варшава должна и в дальнейшем поддерживать соседнюю страну в противостоянии российской агрессии.

Также поляков спросили, как изменилось их отношение к украинцам после начала полномасштабной войны. Большинство опрошенных, а именно 54%, отметили, что их позиция осталась прежней. В то же время 36% убеждены, что отношение к украинцам ухудшилось, а лишь 3% заявили о его улучшении.

Напомним, в Польше существенно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA, отношения между украинцами и поляками за последние годы претерпели серьезные изменения. На смену безусловной солидарности первых месяцев полномасштабной войны пришел период взаимного охлаждения. Причем со стороны польского общества эта тенденция выражена гораздо ярче, ведь украинцы продолжают относиться к полякам гораздо более дружелюбно, чем они к нам.

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