Украинцы относятся к полякам гораздо дружелюбнее, чем они к нам – результат опроса

Отношения между украинцами и поляками за последние годы претерпели серьезную трансформацию. На смену безусловной солидарности первых месяцев полномасштабной войны пришел период взаимного охлаждения.

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Причем со стороны польского общества этот тренд выражен значительно ярче, ведь украинцы продолжают относиться к полякам гораздо дружелюбнее, чем они к нам. Об этом свидетельствуют результаты данные социологического исследования, опубликованные UA War Infographics, а также выводы аналитиков из Центр диалога имени Юлиуша Мерошевского.

Драматический разрыв в цифрах

Согласно результатам мониторинга, динамика ухудшения отношения поляков к украинцам выглядит угрожающе, в то время как украинцы демонстрируют колоссальный уровень лояльности и дружелюбия к соседям.

Если в 2023 году лишь 17% польских респондентов заявляли о негативном отношении к гражданам Украины, то к 2026 году этот показатель вырос почти в два с половиной раза и достиг критической отметки в 43%.

В ответ на это украинское общество реагирует гораздо более сдержанно. В 2022 году уровень негативного отношения украинцев к полякам был равен 0%, в 2023 году составил всего 1%, а к 2026 году поднялся лишь до 8%.

Таким образом, несмотря на годы политических споров и экономических разногласий, подавляющее большинство украинцев продолжают относиться к полякам дружелюбно и без встречной агрессии.

Истоки "нового реализма"

Аналитики, комментируя новую волну этого масштабного исследования, отмечают, что польское общественное мнение переживает глубокую коррекцию эмоций. Первоначальный дух спонтанной солидарности и готовности нести любые расходы ради помощи соседу объективно снижается. Ему на смену пришли усталость, истощение темой войны и прагматизм.

В польском обществе снизилась вера в однозначно позитивный и быстрый сценарий завершения войны. На это повлияли изменения в политике США и размытый ход мирного процесса. Это заставляет поляков проявлять большую осторожность в вопросах безусловной поддержки.

Растущее недовольство в Польше направлено не столько на самих украинских беженцев, сколько на принципы распределения государственной помощи. Поляки требуют от своего правительства большей избирательности, прозрачности и жесткого контроля, чтобы минимизировать риски злоупотреблений. При этом личный опыт общения с украинцами, которые работают, учатся и обеспечивают себя сами, оценивается польскими гражданами крайне позитивно.

Фундамент отношений устоял

Несмотря на усложнение картины и рост критических настроений, исследователи призывают не интерпретировать эти данные как полный отказ Польши от поддержки Украины.

Польское общество по-прежнему четко осознает, что сопротивление Киева является главным залогом безопасности самой Польши, и практически единодушно поддерживает оборонную борьбу Украины. Кроме того, польские граждане абсолютно непоколебимы в одном: они твердо воспринимают Украину как суверенный субъект. Поляки могут выдвигать претензии в вопросах экономики или исторической памяти, но они безоговорочно признают право Украины самостоятельно выбирать свой путь развития.

Именно этот стратегический консенсус остается прочным фундаментом, на котором Варшава и Киев смогут строить дальнейшие отношения, когда эмоциональный градус спадет.

Как сообщал OBOZ.UA, отчет социологической службы IBRiS, составленный по заказу аналитического центра Defence24, зафиксировал серьезные изменения в настроениях польского общества. Исследователи сравнили показатели 2023 и 2026 годов и пришли к выводу, что поляки все меньше склонны жертвовать собой ради государства.

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