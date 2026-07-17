В Польше зафиксирован резкий рост числа нападений на украинцев: данные полиции

ВПольше значительно возросло количество сообщений о преступлениях на почве ненависти в отношении украинцев. По данным Главного управления полиции страны, в первом полугодии 2026 года украинцы подали 180 таких заявлений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные Главного управления полиции Польши. По информации полиции, в 2024 году граждане Украины подали 267 заявлений о преступлениях на почве ненависти, в 2025 году — 275.

При этом только за первые шесть месяцев 2026 года таких заявлений уже зарегистрировано 180. Если такая тенденция сохранится, к концу года их число может вырасти до 360. При этом правоохранители подчеркивают, что речь идет именно о поданных заявлениях, а не о подтвержденных преступлениях, ведь проверка этих случаев еще продолжается.

Одним из самых резонансных инцидентов стало нападение в Бельско-Бялой, где 54-летний мужчина публично оскорблял двух 11-летних украинок в автобусе. Его задержали и предъявили обвинение в публичном оскорблении по национальному признаку.

Среди других случаев издание упоминает нападение на троих украинских подростков в Варшаве, преследование украинки в Познанском экономическом университете и появление антиукраинского баннера вблизи Познани.

Социолог Яцек Кухарчик считает, что официальная статистика не отражает полного масштаба проблемы, ведь часть пострадавших не обращается в полицию из-за страха. По его мнению, росту враждебности способствуют политическая риторика, атмосфера в интернете и деятельность российских информационных кампаний.

В отчете Союза украинцев в Польше отмечается, что антиукраинские настроения носят волнообразный характер и зависят от политических и общественных событий. Авторы исследования связывают очередное усиление агрессии в 2025 году с президентской кампанией в Польше, а в 2026году — с обострением дискуссий вокруг Волыни и другими событиями, повлиявшими на украинско-польские отношения.

Напомним, во Вроцлаве группа из десяти местных жителей напала на 19-летнего украинца по имени Владимир. Парня избили в тот момент, когда он разговаривал по телефону с матерью на украинском языке. На юношу напала группа его сверстников, повалила на землю и жестоко избила.

Как сообщал OBOZ.UA, в польском Лодзи полиция разыскивает виновного в нападении на гражданина Польши, которое произошло в центре города. Нападавший избил мужчину, приняв его за украинца.

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