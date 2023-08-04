Ситуация на фронте, зерновой коридор и развитие ВПК: Зеленский провел заседание Ставки

В пятницу, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Оно прошло достаточно напряженно и продолжалось три часа.

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Участники обсудили многие вопросы, требующие особого внимания, в частности, ситуацию на фронте, зерновой коридор и развитие ВПК. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По вопросам фронта военное командование Украины заслушало доклады по всем направлениям. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отчитались о наступательных и оборонных операциях, обеспечении и логистике.

Участники заседания также обсудили "зерновой коридор". С докладами выступили вице-премьер Александр Кубраков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, командующий Военно-Морскими Силами ВСУ Алексей Неижпапа и представители разведки.

"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин доложил о развитии ВПК.

"Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", – пояснил президент.

Также он добавил, что участники заседания Ставки проанализировали применение высокоточного оружия.

"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами удовлетворены", – прокомментировал украинский лидер.

Напомним: накануне в вечернем обращении к украинцам Зеленский сообщил, что по всем направлениям фронта на востоке и юге нашей страны проходят жестокие бои. Оккупационная армия России пытается всеми силами остановить контрнаступление Сил обороны Украины, но что бы ни делал враг, украинская сила доминирует.

Президент отметил, что в целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить, однако, к сожалению, не все. Учитывая это, Украина ежедневно ведет работу по получению большего количества систем ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 августа Зеленский посетил Закарпатскую область. Там в городе Берегово он встретился с представителями венгерского общества и украинскими воинами. Президент поблагодарил венгерскую общину за ее деятельность во время полномасштабного российского вторжения, в том числе за внимательное отношение к переселенцам из разных регионов;

– глава государства поручил украинским дипломатам сосредоточиться на поиске среди стран-партнеров большего количества оружия для наших сил обороны. В частности, речь идет о системах ПВО, необходимых для защиты неба от российских атак.

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