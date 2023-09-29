'Сидят у врача и делают себе новые зубы': в Германии разгорелся скандал из-за слов Мерца относительно беженцев

В Германии разгорелся скандал из-за пренебрежительных заявлений лидера оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Фридриха Мерца. Он сказал, что 300 тысяч человек, которым якобы отказали в приюте, продолжают оставаться в стране и пользоваться социальными услугами. В частности, они "делают себе зубы", в то время как немцы не могут записаться к стоматологу.

По теме миграции политик говорил в ток-шоу на телеканале Welt, пишет Deutsche Welle. Он выразил мнение, что "население сходит с ума", видя такую ситуацию с беженцами в Германии.

"Они сидят у врача и делают себе новые зубы, а немецкие граждане при этом не могут записаться на прием", – сказал лидер немецкой оппозиции.

Однако его заявление не нашло отклика в политических кругах страны, вызвав лишь шквал критики. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер назвала ее жалким популизмом за счет самых слабых, и отметила, что подобные высказывания настраивают людей друг против друга.

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Канцлер Германии Олаф Шольц прямо не назвал имя лидера ХДС, однако призвал политические силы к сплоченности, отметив, что "популизм только разогревает настроения в стране".

Глава ассоциации стоматологов Кристоф Бенц тоже не остался в стороне от скандала. В комментарии изданию Wirtschaftswoche он отметил, что не понимает высказываний Мерца, поскольку записаться на прием к зубному врачу обычно не сложно.

В то же время, издание отметило, что иностранцы, которые подали прошение об убежище, в первые 18 месяцев пребывания в Германии имеют лишь ограниченный доступ к медицинским услугам. Обычно они могут попасть к стоматологу только с острой болью.

Напомним, что ровно год назад, в сентябре 2022 года, Мерц обвинил украинских беженцев в "социальном туризме", поскольку они ездят домой. Эти слова вызвали масштабный скандал в политическом кругу, оппозиционного лидера обвинять в отсутствии чувства ответственности и сострадания. В итоге Мерц извинился в Twitter, объяснив, что "это было неточное описание отдельной проблемы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае 2022 года Мерц побывал в Киеве. Он встретился с президентом Зеленским. Перед этим политик критиковал позицию немецкого канцлера Олафа Шольца по поводу войны в Украине Оппозиционный лидер заявил, что тот оказывает недостаточную поддержку нашему государству, а также представляет угрозу для "сплоченности всего сообщества государств по отношению к России".

– Правительство Германии планирует вдвое сократить средства, выделяемые регионам на прием и интеграцию беженцев, в частности, украинцев. Это должно произойти уже в 2024 году.

– Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в обществе Германии, несмотря на определенные экономические проблемы, нет усталости от поддержки Украины, которая борется с российским агрессором. Подавляющее большинство населения ФРГ понимают, что они могли быть на месте украинцев.

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