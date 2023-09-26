'Мы – демократическая страна': Бербок рассказала, есть ли в Германии усталость от войны в Украине

В обществе Германии, несмотря на определенные экономические проблемы, нет усталости от поддержки Украины, которая борется с российским агрессором. Подавляющее большинство населения ФРГ понимает, что они могли быть на месте украинцев.

Об этом рассказала министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью CNN. В частности, на вопрос ведущей Криштин Аманпур, чувствуется ли в стране внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических трудностей, Бербок сказала: "Нет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой взгляд. Но с самого начала подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (Украины. – Ред.) месте могли бы быть мы", – добавила глава немецкого МИД.

В то же время Бербок признала, что в ФРГ, как и сейчас во всем мире, имеет место высокая инфляция, а экономика Германии вдобавок была крайне зависима от нефти и газа из РФ.

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать", – объяснила Бербок.

Она добавила, что необходима работа с другими социальными программами, чтобы бороться с "негативными последствиями для обычных людей и семей".

"И это то, что мы пытаемся делать", – сказала глава МИД Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 сентября Бербок посетила Киев, где встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром столицы Украины Виталием Кличко.

– По итогам визита страны достигли договоренности о строительстве ветровой электростанции вокруг ЧАЭС. Бербок заявила о планах теснее соединить энергосеть с Украиной.

– Германия поставит ВСУ 50 надводных дронов. Они вошли в оборонный пакет помощи на 400 млн евро, о котором Берлин объявил после15-го "Рамштайна".

– В Германии полагают, что украинским военным понадобится около трех месяцев на освоение запуска ракет Taurus. Даже если их передадут в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения.

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