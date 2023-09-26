Германия вдвое сократит помощь беженцам, в том числе украинским: СМИ назвали сроки

Правительство Германии планирует в два раза сократить средства, которые выделяются регионам на прием и интеграцию беженцев, в частности украинским. Это должно произойти уже в 2024 году.

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило издание Reuters. Два источника в правительстве ФРГ сказали, что Берлин уже проинформировал регионы, что на поддержку расходов, связанных с приемов беженцев, выделит максимум 1,7 миллиарда евро.

В 2023 году сумма составляет 3,75 миллиарда евро. Кроме того, как говорят собеседники журналистов, правительство якобы планирует отменить свой вклад в расходы на интеграцию украинских беженцев и уход за ними.

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Как говорится в материале, решение было принято в рамках мер по сокращению бюджетных расходов на фоне растущей инфляции.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германию переехало более миллиона украинцев. Их поддержка "ложится бременем" на города и муниципалитеты государства. В связи с этим 16 немецких земель потребовали больше средств от правительства ФРГ на покрытие расходов на беженцев в следующем году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что количество украинцев-беженцев в Германии за год выросло более чем на 400 тыс. человек. При этом число беженцев в Польше за этот же период сократилось на 350 тыс. человек. Исследования показывают, что беженцев в первую очередь заботит не размер зарплаты в той стране, в которой они находятся, а размер пособий.

Так, 42% украинцев переехали в Германию из-за более высоких выплат и только 27% из-за более высоких зарплат. При этом работу нашли только 31% беженцев.

Ранее польские власти заявили о том, что с 2024 года прекратят всю помощь украинским беженцам. В частности, их собирались лишить права на бесплатный доступ к медицине, образованию, рынку труда, а также возможности законно находиться в стране и получать выплаты.

В ответ на это сообщалось, что Совет ЕС намерен фактически заставить Польшу продлить временную защиту украинцам – по крайней мере, до 2025 года. Принятие соответствующего решения ожидается уже 28 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия передала Украине очередной пакет военной помощи для борьбы со страной-агрессором Россией. В него, среди прочего, вошли терминалы спутниковой связи и грузовики Mercedes-Benz Zetros.

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