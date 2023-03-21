Китай пока не подтвердил: Зеленский о возможных переговорах с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возможности переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем. Он заявил, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

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Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции во вторник, 21 марта. По его словам, КНР получила украинскую формулу мира (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Китаю мы и публично, и дипломатическими сигналами передали нашу формулу мира. Приглашаем принимать участие в этой формуле, приглашаем на диалог. Ждем ответа", – сказал гарант.

Также он подчеркнул, что о встрече лидеров пока речь не идет.

"Не было конкретной информации. По поводу встречи или разговора с Китаем – какие-то сигналы ми получали, но никакого подтверждения не было. Конкретики пока нет", – заявил Зеленский.

Как известно, прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и Россией. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с президентом РФ Путиным. Она состояла из трех частей – публичной, переговоров тет-а-тет и обеда в неформальной обстановке. Неформальные переговоры политиков продолжались 4,5 часа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит главы Китая в Москву обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российских преступлений в Украине. По словам Блинкена, цель "мирного плана" Китая – заморозить боевые действия в Украине. Однако РФ должна полностью вывести свои войска из соседней страны.

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