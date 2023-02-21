Китай передал Украине основные положения своего 'мирного плана': в МИДе обещают изучить инициативу Пекина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с топ-дипломатом Китая Ван И. Последний поделился с украинским чиновником основными пунктами созданного ими "мирного плана".

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Однако из них трудно сделать какие-то выводы, поэтому украинская сторона с нетерпением ждет получения полного текста документа, чтобы подробно изучить его. Об этом Кулеба сообщил на совместной пресс-конференции с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики Жозепом Боррелем и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нужно узнать все детали. Как только мы получим документ, мы тщательно его изучим и сделаем выводы", – отметил украинский министр, подчеркнув, что все действия Китая в контексте войны РФ против Украины должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

В то же время, он отметил, что основным приоритетом остается "формула мира" президента Владимира Зеленского.

Напомним: во время выступления на Мюнхенской конференции главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР категорически отвергает возможность дальнейшего развития войны в Украине, поэтому приготовила "мирный план" для ее окончания. Документ будет опубликован в ближайшие дни, по случаю трагической даты 24 февраля – ровно год после полномасштабного вторжения российской армии.

При этом издание Bloomberg сообщило, что анонсированный Китаем документ для Украины может содержать призыв прекращения огня и одновременно – остановки предоставления военной помощи Украине. Пекин, уже де-факто избравший сторону в российско-украинском конфликте, пытается убедить мир в собственной нейтральности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Китае высказали "глубокую обеспокоенность" тем, что конфликт в Украине "выходит из-под контроля". Там призвали все причастные страны прекратить разжигать огонь, обвинять КНР и раздувать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань"";

– президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая война, если Китай будет помогать России вести против украинского государства войну. Он надеется, что Пекин сохранит в этом вопросе прагматическую позицию.

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