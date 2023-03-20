Си Цзиньпин и Зеленский могут провести переговоры по возвращении лидера КНР в Пекин – FT

Президент Китая Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятно, уже после визита в Москву. В том числе и после его беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Это станет первым прямым контактом главы КНР и украинского лидера с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"Си Цзиньпин и Зеленский могут созвониться после того, как китайский лидер вернется в Китай из Москвы", – пишет издание.

Напомним, что визит главы КНР в Россию запланирован 20-22 марта. США считают, что его могут попытаться представить в качестве миротворческой миссии. Накануне поездки в РФ Си Цзиньпин высказался о войне в Украине и отношениях Китая с Россией.

В Институте изучения войны (ISW) предположили, что китайский лидер встретится с главой государства-террориста Путиным, где будет обсуждать схемы уклонения от санкций и участие Китая в переговорах относительно окончания войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил: еще нельзя точно сказать, что разговор между Зеленским и Си Цзиньпином может состояться.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден тоже заявил, что планирует провести разговор с Си Цзиньпином. Телефонная беседа якобы должна состояться в ближайшее время.

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