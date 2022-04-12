Штайнмайер объявил о решении дать оружие Украине: о нормализации отношений с РФ не может быть речи

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его государство будет поставлять Украине оружие. По словам политика, после военных преступлений российских оккупантов в Украине, которые ужаснули мир, о нормализации отношений цивилизованного мира с Россией не может быть и речи.

Также Штайнмайер заявил, что Европа обязана усиливать экономическое давление на агрессора, в том числе, и путем отказа от покупки российских энергоресурсов. Такое заявление в ходе совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции немецкий лидер сделал 12 апреля.

"Мы солидарны с Украиной... Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и тех, кто принимает политические решения, нужно привлечь к ответственности", - подчеркнул Штайнмайер.

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По мнению президента Германии, мир должен принудить Кремль прекратить боевые действия и немедленно дать возможность эвакуировать мирное население из Мариуполя.

Также Штайнмайер заявил, что Германия будет поставлять в Украину оружие, хотя еще недавно отказывалась это делать, ссылаясь на "философию безопасности". Берлин уже начал тесное сотрудничество в этом направлении с Варшавой: Польша и Германия прорабатывают совместные шаги в поддержку Украины.

Не менее важно, по мнению Штайнмайера, и экономическое давление на страну-агрессора. Он убежден, что Европа должна наращивать санкции и продолжить уже взятый курс на отказ от покупки энергоносителей. Президент ФРГ отметил, что за полтора месяца войны его государство уже снизило импорт газа из России с 60% до 40%.

"Можно сказать, что это все еще много, но на основании этих данных видно, что мы серьезно относимся к уменьшению энергетической зависимости от России... Учитывая структуру немецкой экономики, у нас нет возможности отказаться от российских энергоносителей настолько быстро, как того некоторые ожидают. Тот, кто инициирует санкции, не должен пострадать больше, чем сама Россия", - отметил Штайнмайер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с президентом Германии Штайнмайером в Киеве из-за "связей с РФ". Такую информацию опубликовало издание Bild.