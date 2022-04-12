Зеленский отказался встречаться с президентом Германии Штайнмайером в Киеве из-за 'связей с РФ' – Bild

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями стран ЕС. Однако президент Украины Владимир Зеленский не хочет встречаться со Штайнмайером.

Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на информацию из украинских правительственных кругов. Отмечается, что причиной отказа Зеленского встречаться со Штайнмайером являются тесные связи последнего с Россией.

По информации Bild, из Киева в Офис Федерального президента поступило четкое заявление о том, что в настоящее время украинский президент не готов ни к каким встречам с немецким лидером. При этом другим политикам ЕС не запрещено приехать в Киев.

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Зеленский отказался встречаться со Штайнмайером из-за его тесных связей с Кремлем. Так, в частности, на должности министра иностранных дел он поддерживал тесные контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Штайнмайер также был активным сторонником российского газопровода "Северный поток - 2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

"Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были сформированы формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это через какое-то время", – сказал украинский дипломат изданию.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом страны Анджеем Дудой. Основная тема: война против Украины. Из Польши он планировал отправиться в Киев.

На пресс-конференции с Дудой Штайнмайер не обсуждал эту поездку, хотя его об этом спрашивали напрямую.

Позже Штайнмайер все же подтвердил, что хотел поехать в Киев, но украинские власти считают его присутствие нежелательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разгар войны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев. Он привез в Украину новый пакет финансовой и военной помощи.