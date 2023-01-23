"Шольц обещал, поверим канцлеру": Зеленский заявил, что Украине нужно больше IRIS-T
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии больше зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Такие системы противовоздушной обороны стране очень нужны на этом этапе войны.
Украинский лидер отметил, что пока он верит обещаниям канцлера Олафа Шольца по поводу таких установок. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос, в каком оружии ВСУ сейчас нуждаются больше всего (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Украине нужна защита на поле боя. Это артиллерия, РСЗО, важная бронетехника – БМП, БТР разного вида… Нужны танки – это вид той техники, которая у нас в дефиците, здесь нечего скрывать. Дефицитны и снаряды ко всему перечисленному. Это что касается сил на земле", – ответил Зеленский.
Он добавил, что для максимальной защиты украинского неба нашим Силам обороны нужны системы ПВО. Здесь президент выразил благодарность Германии за переданные IRIS-T.
"Это хорошие системы, нам бы их побольше. Шольц обещал, поверим канцлеру. Будем ждать. И, конечно, NASAMS, Patriot… Очень хочется новой страницы в этой войне. Точнее в защите. Это, конечно, самолеты. Хочется, чтобы контроля неба у россиян не было", – поделился глава государства.
Также он отметил, что ВСУ нужны ракеты большой дальности, чтобы оккупанты не били по украинским городам.
"Мы добраться до них не можем. Это грустно", – подчеркнул Зеленский.
Напомним: в октябре 2022 года Берлин передал Киеву первый из четырех обещанных ЗРК IRIS-T SLM. Поставка следующих трех систем планируется в 2023 году.
Несколько дней назад, 20 января, министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал весенний пакет германской военной помощи Украине на сумму свыше €1 млрд. По его словам, туда войдут 40 БМП Marder, семь зенитных САУ Gepard, дополнительные управляемые ракеты IRIS-T и еще один такой зенитно-ракетный комплекс.
Как сообщал OBOZREVATEL, новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что приедет в Украину. Вероятно, это станет его первым международным визитом на этом посту.
Также он отметил, что Берлин в скором времени озвучит решение о танках Leopard для Украины, из-за которых правительство Шольца подвергается критике. Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал Украине новую коалицию, если Германия заблокирует "Леопарды".
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