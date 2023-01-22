Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину – Bild

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вскоре прибудет в Украину. По всей вероятности, это станет первым международным визитом чиновника на этой должности.

Видео дня

О своих планах Писториус рассказал в интервью Bild am Sonntag. Он сказал, что хочет посетить нашу страну в течение следующих четырех недель.

"Возможно, даже в ближайшие четыре недели. В пятницу я встретился с моим украинским коллегой в "Рамштайне" для интенсивного обмена. Алексей Резников – очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", – сказал Писториус, отвечая на вопрос, куда он отправится в первую очередь на новом посту.

Также министр ответил на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard. По словам Писториуса, Германия ведет очень тесный диалог по этому вопросу с нашими международными партнерами. Прежде всего с США.

"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость оценивается в миллиард евро.

Также OBOZREVATEL писал, что экс-министр обороны Германии Кристин Ламбрехт запретила проверку запасов танков Leopard. Она сделала это за неделю до своей отставки. Писториус уже начал подсчет техники.