Танки будут: Польша обещает Украине новую коалицию, если Германия заблокирует Leopard 2

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2. В частности, без участия Германии, если Берлин так и не согласует передачу ВСУ этих боевых машин.

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Об этом политик рассказал в интервью Польскому агентству печати (PAP). У него поинтересовались мнением по поводу результатов встречи "Рамштайн-8", которая для многих стала разочарованием из-за отсутствия прогресса с предоставлением Украине "Леопардов".

Моравецкий ответил, что считает поведение ФРГ неприемлемым и не понимает, что еще должно произойти, чтобы в Берлине "открыли глаза и начали действовать в соответствии с потенциалом Германии". По его убеждению, если эта страна уже не готова делать что-то сама, то должна по крайней мере "не связывать руки другим союзникам".

Однако, заверил польский премьер, они знают, что делать, если согласия Германии на Leopard 2 для ВСУ так и не будет.

"Мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками из Украины. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью… Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее", – высказался Моравецкий.

Политик добавил, что от немцев сейчас зависит, хотят ли они присоединиться к этой миссии и остановить российское варварство, или они выбирают "молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне".

Премьер Польши добавил, что, хотя новый министр обороны ФРГ Борис Писториус отрицает, что Германия блокирует передачу танков своего производства Украине, он хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает такое решение.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов в начале января заявил, что Варшава готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в рамках более широкой коалиции союзников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Германии поспорили из-за танков для ВСУ. Глава оборонного комитета Бундестака Мари-Агнесс Штрак-Циммерман задала объяснения от канцлера Олафа Шольца относительно военной поддержки Украины.

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