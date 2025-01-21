Зеленский прибыл в Давос: запланированы важные переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский 21 января прибыл в швейцарский Давос. Там накануне стартовал очередной Всемирный экономический форум.
В программе визита глава государства – ряд важных встреч и двусторонних переговоров с лидерами стран от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, а также выступление перед участниками ВЭФ. Об этом OBOZ.UA сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Зеленский прибыл в Давос, где проходит главное экономическое событие года – Всемирный экономический форум.
В программе визита глава государства – ряд важных встреч. Он проведет двусторонние переговоры с лидерами стран, находящихся в разных частях света, от Латинской Америки в Юго-Восточной Азии.
Также Зеленский встретится с представителями крупного бизнеса и примет участие в других мероприятиях.
Кроме того, сегодня ориентировочно в 15.30 по Киеву Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Напомним, накануне, 20 января, Зеленский поздравил Трампа со вступлением в должность президента США. Он назвал инаугурацию нового главы этого государства "днем перемен, а также надежд". Также украинский президент заявил, что украинцы готовы работать вместе с американцами ради мира.
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