"Колоссальный опыт точно будет полезным": Зеленский анонсировал новую должность для Шмыгаля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о кадровых перестановках в правительстве. Он предложил Денису Шмыгалю возглавить Министерство обороны Украины, а во главе Кабинета министров станет Юлия Свириденко.

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Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении 14 июля. По его словам, Шмыгаль имеет "колоссальный опыт", который точно будет полезен на этой должности.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины", – заявил президент, подчеркнув важность быстрого аудита всех договоренностей с международными партнерами. Правительство должно выяснить, что работает, а что требует пересмотра или активизации.

Также Зеленский провел встречу с Юлией Свириденко, которой предложил возглавить правительство Украины и обновить его работу на основе опыта поддержки украинского производства, украинского предпринимательства. По его словам, именно такой опыт есть у Свириденко как у первого вице-премьер-министра и министра экономики.

Зеленский рассказал о сотрудничестве с США и давлении на Россию

По словам президента, спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог с официальным визитом прибыл в Украину. Встреча с ним началась "довольно содержательно" и была "продуктивной". Украинский лидер поблагодарил президента Трампа за готовность поддерживать защиту жизней жителей Украины.

Зеленский подчеркнул, что война продолжается только из-за России и желания кремлевского диктатора Владимира Путина продолжать войну, затягивать ее. РФ пытается сделать войну вроде бы новой нормой, но с этим никогда нельзя соглашаться. По словам президента, нужно делать абсолютно все возможное для принуждения РФ к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности. Он добавил, что мир возможен только благодаря силе.

"Мы говорили об этом с президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса, мы работаем на уровне наших команд – Украины и Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России – уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе. А также – чтобы обеспечить европейское финансирование и поддержку, общую нашу оборону. Украинские военные, наша разведка, специальные службы предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит именно сейчас на передовой и какие новые наступательные шаги готовит Россия", – объяснил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия все еще имеет ресурсы для ведения войны и продолжает использовать их для разрушения жизни не только в Украине, но и в соседних странах. В то же время он подчеркнул, что международное сообщество знает, как нанести удар, чтобы заставить Кремль почувствовать боль и понять необходимость мира.

"Российские финансы на войну надо обрезать. Связи России с Ираном и Северной Кореей надо обрезать. Любые поставки компонентов и поставки оборудования для российской военной промышленности надо обрезать", – подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил украинскую команду, Соединенные Штаты, Германию и Норвегию за подготовку новых решений о передаче Украине систем Patriot. Он также отметил, что Украина работает над заключением масштабных оборонных соглашений с США, однако пока не раскрывает деталей.

"Мы работаем также относительно крупных оборонных соглашений с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но мы можем вместе сделать много ради безопасности. Украина абсолютно готова ко всем честным и ко всем действенным шагам ради мира – длительного мира, ради реальной безопасности. Именно Россия не готова. Именно Россию надо принуждать. И это происходит", – сказал президент.

Президент высказался о собственном производстве вооружения

Зеленский также подчеркнул важность развития собственного оборонного производства и укрепления национальной промышленности. Он обозначил ключевые задачи для обновленного правительства:

увеличение собственного производства оружия и развитие всех наших оборонных проектов – своих, украинских и совместных с партнерами;

увеличение доли собственного производства оружия;

участие в глобальной технологической конкуренции благодаря собственным разработкам Украины;

направление больше собственной, украинской, экономической силы на обеспечение Сил обороны Украины;

проведение дерегуляции, чтобы общество получило больше возможностей развивать внутренний потенциал страны;

важно убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в государственных институтах, чтобы сократить все лишние расходы;

все граждане должны получить больше социальной уверенности, поэтому программы устойчивости в Украине должны работать на 100%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский отметил важность улучшения отношений с США, и для этого планируются конкретные решения в оборонном управлении.

Во время пресс-конференции в Риме 10 июля глава государства подтвердил, что готовится смена украинского посла в Соединенных Штатах. Сейчас эту должность занимает Оксана Маркарова, однако Зеленский сообщил, что рассматривает другую кандидатуру – речь идет о министре обороны Рустеме Умерове.

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