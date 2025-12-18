Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2026 год с помощью Украине: что известно

Верхняя палата Конгресса США приняла законопроект о национальной обороне на сумму 901 миллиард долларов. Документ получил двухпартийную поддержку по мере продвижения через Конгресс, и был принят Сенатом 77 голосами против 20.

Законопроект обязывает США сохранять численность своих войск в Европе и предусматривает оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает AP News.

Американская помощь Украине

Согласно законопроекту Пентагон обязан держать в Европе не менее 76 тыс. военнослужащих и крупную технику, если только не будут проведены консультации с союзниками по НАТО и не будет принято решение о том, что такой вывод войск отвечает интересам США. Аналогичное требование также ограничивает численность американских войск, дислоцированных в Южной Корее, до 28,5 тыс. человек.

Законодатели также поддержали в этом решение выделение 400 миллионов долларов в течение следующих двух лет на производство оружия для Украины.

Сенат также утвердил в этом законопроекте другие направления двухпартийного противодействия администрации президента США Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о расширении помощи в сфере безопасности Украине и странам Балтии, граничащим с Россией. Примечательно, что ранее Пентагон намеревался отменить эти инициативы.

Другие инициативы

Законодатели, скептически относящиеся к неограниченным военным обязательствам США, одержали победу, поскольку законопроект отменяет действовавшее десятилетиями законодательство, разрешавшее применение военной силы во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке.

По данным The Washington Post, закон о национальной обороне в значительной степени направлен на упрощение процедуры закупки оружия Пентагоном, устранение бюрократии, которая, по мнению республиканцев и демократов, стала неприемлемым препятствием в условиях гонки вооружений с Россией и Китаем.

Однако этот законопроект также свидетельствует о том, что контролируемый республиканцами Конгресс утверждает свою власть над оборонной политикой США после того, как некоторые республиканцы пожаловались на то, что Пентагон под руководством Пита Хегсета скрывал важную информацию в течение всего года. В частности, законопроект обяжет Министерство обороны консультироваться с законодателями перед выводом войск из Южной Кореи и Европы, а также перед реструктуризацией военных командований по всему миру.

Напомним, Норвегия объявила о новом пакете военной помощи Украине, который предусматривает финансирование американского вооружения. Общий объем поддержки составляет 3,2 млрд норвежских крон, что эквивалентно примерно 267 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в латвийском Сейме объявили, что дополнительно выделят 5 млн евро на военную помощь Украине, перенаправив на это бюджетные средства министерства иностранных дел страны на этот год.

