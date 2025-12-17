Норвегия профинансирует американское оружие для Украины: озвучен размер помощи

Норвегия объявила о новом пакете военной помощи Украине, который предусматривает финансирование американского вооружения. Общий объем поддержки составляет 3,2 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно примерно 267 миллионам евро.

Средства направят на закупку современных вооружений и боеприпасов для нужд украинских Сил обороны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время итоговой пресс-конференции в резиденции правительства.

По его словам, новый пакет помощи включает вооружение и боеприпасы для истребителей F-16, а также зенитные ракеты, необходимые для усиления противовоздушной обороны Украины.

Глава норвежского правительства уточнил, что часть этого оборудования будет закуплено у Соединенных Штатов в рамках уже налаженной схемы международной поддержки Украины. Такой подход, по словам Стере, позволяет оперативно обеспечить украинскую армию критически важными средствами поражения и защиты.

Премьер-министр также подчеркнул, что сейчас для Украины наступил решающий период. Он подчеркнул, что страна находится под чрезвычайно большим давлением одновременно в нескольких измерениях — военном, экономическом и политическом.

"Бремя, которое ложится на страну, огромное – в военном, экономическом и политическом плане. Страна фактически находится в трехэтапном кризисе: кризисе безопасности, внутреннем кризисе и экономическом кризисе", — отметил Йонас Гар Стере, объясняя необходимость дальнейшей масштабной поддержки со стороны партнеров.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон направит Украине новый пакет военной помощи для усиления противовоздушной обороны общей стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал OBOZ.UA, в латвийском Сейме объявили, что дополнительно выделят 5 млн евро на военную помощь Украине, перенаправив на это бюджетные средства министерства иностранных дел страны на этот год.

