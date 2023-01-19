Сексолога Илащук через три недели после назначения так и не отправили послом в Болгарию: в МИД назвали причину

Сексолога Олесю Илащук, которая стала чрезвычайным и полномочным послом Украины в Болгарии, через три недели после назначения так и не отправили в эту страну. В Министерстве иностранных дел заявили, что не могут оформить документы для ее отправки.

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Об этом сообщают "Украинские новости". Приказ о ее назначении на должность глава государства Владимир Зеленский подписал еще три недели назад.

Предполагается, что причина в таком затягивании с документами – скандал вокруг Илащук, связанна с тем, что у нее нет дипломатического опыта.

В ведомстве добавили, что сейчас проходит процедура по подготовке посла к отбыванию в длительную командировке.

Как известно, предыдущая работа Илащук сексологом не понравилась украинцам. При этом в МИД утверждают, что подобные назначения являются "обычной международной практикой".

Кроме того, на ее странице в Facebook говорится, что она окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича и является клиническим психологом, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным Youcontrol, с 2010 по 2015 год новоназначенная посол занимала должность руководителя в ювелирной компании "Джемма". До октября 2021 года она также была соучредительницей компании. Фирма "Джемма" фигурировала в уголовном деле бывшего директора Калиновского рынка Ивана Рынжука по обвинению в отмывании средств.

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