'Сейчас за стол переговоров никто не садится': президент Эстонии заявил, что Европа совершила ошибку относительно войны в Украине в 2022 году

Весной 2022 года Европа допустила ошибку, не использовав возможность для мирных переговоров по войне в Украине. Сейчас ситуация изменилась и ни Украина, ни Россия не демонстрирует готовности садиться за стол переговоров.

Об этом в интервью заявил президент Эстонии Алар Карис. Он отметил, что возможность заставить Россию к переговорам существовала когда оккупанты отступили от Киева почти до границы. Однако, по его словам, этот шанс не использовали, и сейчас переговорный процесс фактически отсутствует.

Президент подчеркнул, что война в Украине изнурительная для обеих стран. Он также подчеркнул, что вопрос возможных территориальных уступок должна решать только Украина. Ни одно другое государство, по его словам, не имеет права принимать такие решения.

Отдельно Карис обратил внимание на российско-европейские отношения. По его словам, ЕС должен сформировать четкое видение взаимодействия с Россией, ведь сейчас существует риск, что ключевые решения будут приниматься без участия Европы. Карис отметил, что нельзя допустить ситуации, когда за столом переговоров будут другие государства, а европейские страны останутся в стороне.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Мы согласны на проведение встречи в любой момент, однако сейчас все зависит именно от РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не рассматривает возобновление переговоров с Украиной как первоочередную задачу и не намерена их навязывать. В то же время в Москве заявляют о положительном отношении к возможному диалогу.

