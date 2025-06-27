"Сейчас все зависит от нас": Зеленский рассказал о важных результатах заседания Европейского совета

Европейский совет принял важные решения, которые приближают Украину к вступлению в Европейский Союз. Они касаются безопасности поддержки страны и дальнейшего давления на Россию.

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Кроме этого, партнеры высоко оценивают внутреннюю трансформацию украинского государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Важные результаты заседания Европейского совета. Спасибо партнерам за поддержку. Есть действительно хорошие решения по безопасности поддержки, дальнейшего давления на Россию и высокая оценка нашей внутренней трансформации. Даже во время войны мы принимаем и имплементируем решения, которые приближают нас к вступлению в ЕС", – сообщил украинский лидер.

Он подчеркнул, что нужен объединенный сигнал поддержки Украины – это и сигнал гарантии того, что у Европы есть нормальное будущее. Сейчас же, по его словам, все зависит от нас, украинской стороны, а также от единства государств – членов ЕС и всех стран, которые искренне стремятся к евроинтеграции.

Зеленский поблагодарил президента Европейского совета Антониу Кошти и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за лидерство.

"Работаем дальше, чтобы усиливать друг друга. Вместе защищаем общие ценности и боремся за мир", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский обратился к Европейскому Совету и поблагодарил его членов за то, что они пригласили Украину принять участие в заседании. Он напомнил: важно не забывать о том, что война, которую Россия принесла всей Европе, все еще продолжается, и у Кремля еще есть планы расширить эту агрессию как в Украине, так и против европейских стран.

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