"Мечта Путина – видеть фрагментированную Европу": Зеленский обратился к Евросовету. Видео

В четверг, 26 июня, президент Владимир Зеленский обратился к Европейскому Совету. Он поблагодарил, в частности, всех его членов за то, что они пригласили Украину принять участие в этом заседании.

Видео дня

В своем обращении президент подчеркнул, что важно не забывать о том, что война, которую Россия принесла Европе, все еще продолжается. И в Москве все еще есть планы расширить это давление в Украине, а также против европейских стран и самого ЕС. По мнению Зеленского, мечта Путина – видеть фрагментированную Европу, где маргинальные голоса приобретают влияние и выступают не за единство, а за раскол.

"Прежде всего, спасибо всем, кто поддерживает наш народ и нашу оборону от российских атак. Вот почему Россия поддерживает любого – и какой бы экстремальной она ни была – кто пытается ослабить Европу изнутри. Большинство из вас четко видят эту угрозу и противостоят ей. И в результате сегодняшняя Европа намного сильнее, чем была 5 лет назад. Вот что нам дает единство", – отметил президент.

Основные тезисы обращения Владимира Зеленского

– Мир явно нестабилен. Но ЕС остается сильной глобальной силой, которая может защитить. И защищает – европейские ценности и интересы. Он также играет ключевую роль в обеспечении того, чтобы война, которую ведет Россия, не распространялась дальше, и в продвижении к миру. Без Европы это было бы невозможно. Поэтому я благодарю вас за вашу помощь. Украина готова к справедливому миру. Украина готова к прекращению огня. Именно Россия все блокирует. И именно поэтому давление должно усиливаться.

– Санкции против России остаются одним из самых эффективных инструментов для ограничения ее агрессии. Сейчас нужен действительно сильный 18-й пакет санкций ЕС против России. Ключевыми целями должны быть торговля нефтью России, ее теневой танкерный флот, российские банки и другие финансовые учреждения, а также любые цепи поставок, которые доставляют оборудование или детали для изготовления оружия. Некоторые европейские компании до сих пор отправляют критически важные компоненты в Россию. Они попадают в ракеты и другое оружие, которое используется для убийства украинцев. Мы идентифицируем эти материалы и передадим доказательства вашим командам. Пожалуйста, обратите на это внимание.

– Нам также нужно расширить санкции не только против российских танкеров, но и их капитанов, а также терминалов, которые Россия использует для транспортировки своей нефти. Военные амбиции России растут, когда ее доходы от нефти высоки. Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь. Мы все должны подумать об этом. Либо мы все придерживаемся тех же правил ЕС, либо преимуществ для всех будет меньше.

– Факты очевидны: чтобы желание России к войне уменьшилось, ее доходы от нефти должны сократиться. Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги по снижению ценового предела на российскую нефть. Ограничение в 45 долларов может помочь продвинуться к миру. Но для настоящего, длительного мира необходимо ограничение в 30 долларов за баррель, чтобы заблокировать способность России финансировать свою агрессию.

– Во-вторых. Предсказуемость вашей поддержки.Предсказуемость – один из важнейших ресурсов в современном мире. Россия оказывает давление из-за непредсказуемости и хаоса. Мы же, с другой стороны, должны обеспечить стабильность и надежность нашей обороны от российской агрессии. Это означает продолжение замораживания российских активов и продолжение использования этих замороженных активов для финансирования потребностей Украины.

– Мы ценим программу SAFE ЕС "Действия безопасности для Европы" и считаем, что Украина должна быть ее полноценной частью. В конце концов, мы имеем самые современные, проверенные на поле боя знания о том, какое оружие работает лучше всего. Украина должна участвовать в совместных оборонных закупках – как у производителей ЕС, так и у Украины. Наша оборонная промышленность может работать как единая система, которая строит безопасность для всей Европы. И это произойдет.

– Недавний саммит НАТО четко показал. Америка остается с Европой. Но она делает это, ожидая, что Европа ежегодно будет наращивать собственные оборонные возможности. Лучший способ сделать это – вместе. И бюджетная поддержка остается жизненно важной для нас. Каждый из вас понимает, что война создает дефицит бюджета, и при постоянных российских атаках ни одна европейская страна не смогла бы самостоятельно справиться с этим дефицитом. И мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку для покрытия наших бюджетных потребностей, особенно на следующий год.

Вступление Украины в ЕС

– Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС. И мы действительно это имеем в виду – мы выполняем все требования, включая те, что касаются отношений с нашими соседями. Поэтому будет справедливо, если мы получим четкие, поддерживающие сигналы от ЕС в ответ – сигналы, которые признают наш прогресс. Сейчас нужен четкий политический сигнал – что Украина твердо стоит на европейском пути, и что Европа придерживается своих обещаний.

– Любая задержка со стороны Европы на этом этапе может создать глобальный прецедент – повод сомневаться в словах и обязательствах Европы. Мы делаем свою часть работы. Справедливо ожидать положительного ответа. Поэтому открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе может быть больше, чем просто техническим шагом. Это будет политическое решение, которое будет определять будущую интеграцию Украины с Европой.

"Пожалуйста, поддержите это. Мы работаем над тем, чтобы быть готовыми ко всем кластерам в этом году. И еще одно. Я хочу подчеркнуть, что то, что мы здесь обсуждаем, – это не просто политика. Это не просто процедура. Это то, что дает мотивацию, поддержку и силу мужчинам и женщинам, которые защищают свои семьи и нашу независимость от преступной и неспровоцированной войны России. И чем сильнее ваши решения – тем сильнее наша защита, и тем ближе мы к прекращению российской агрессии. Пожалуйста, помните об этом. Спасибо!" – резюмировал свое обращение президент Украины.

Накануне, 25 июня, президент Европейского совета Антониу Кошта заявил о том, что страна-агрессор Россия сейчас является главной угрозой для глобального мира во всем мире – продолжающееся вторжение российских оккупантов в Украину "подрывает международный порядок, основанный на определенных правилах". Более того, Россия является межконтинентальной страной, которая угрожает Европе и Тихоокеанскому региону, а руководство РФ не поддерживает американскую мирную инициативу.

В среду, 25 июня, президент Владимир Зеленский в Страсбурге подписал соглашение с Советом Европы о создании Спецтрибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины. Это – важная институция для достижения справедливости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!