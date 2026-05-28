В Украину идет похолодание: придет ли летняя жара и в каких регионах Гидрометцентр прогнозирует опасность

В последние дни календарной весны погода в Украине будет достаточно прохладной по сравнению с предыдущими жаркими днями – температурные максимумы практически не будут пересекать отметку +20 градусов. Ежедневно будут идти кратковременные дожди, в отдельных регионах с грозами. Однако, уже с понедельника, когда начнется календарное лето, столбик термометра медленно пойдет вверх. Потепление будет не слишком быстрым, однако, неустанным.

Детальным прогнозом погоды на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Весна закончится похолоданием

"Окончание весны, окончание мая будет проходить со снижением температуры", – предупредила синоптик. Причиной станет порция холодного воздуха из Скандинавии, которая сначала вытеснит тепло из южных регионов, а впоследствии и из южных.

"Также большинство территорий будет в поле пониженного атмосферного давления под влиянием атмосферных фронтов, поэтому почти везде ожидается облачная погода, конечно, с прояснениями, с переменной облачностью, периодически с дождями, а днем в придачу еще и будет усиливаться ветер. Ближайшие трое суток у нас будут достаточно ветреные. 28-29 мая ожидаются порывы 15-20 метров в секунду".

Дожди будут преимущественно кратковременными, в дневные часы местами с грозами. При этом на западе за счет действия антициклонов из Западной Европы осадков будет меньше, а прояснений больше, добавила Наталья Птуха.

Температуры в ближайшие дни будут довольно низкими. В ночь на четверг, 28 мая, только +5... +11 градусов, днем в четверг +13... +19 градусов, только на юге будет несколько теплее, до +17... +22 градусов.

Погода улучшится в первый день лета

"В целом такая погода у нас продержится до конца мая, до последних дней, а начиная с 31 числа, в воскресенье, есть определенная тенденция к постепенному повышению, начнут меняться воздушные потоки", – отметила она. Однако, все равно в западных, восточных областях и в южной части страны пройдут "кратковременные весенние, пестрые дожди, местами с грозами".

А с понедельника, 1 июня, "температура возьмет курс на постепенное повышение, но достаточно медленное. Никакого снижения температуры уже не будет, но осадки все равно еще будут оставаться", – сообщила Наталья Птуха.

"В первые дни июня все же еще могут быть атмосферные фронты, поэтому 1 июня в большинстве областей еще могут быть кратковременные дожди, увеличивается вероятность гроз, ведь температура становится выше. В общем постепенно характер погоды будет переходить на летний режим".

Придет ли в Украину летняя жара?

Сейчас синоптики прогнозируют повышение температуры в Украине, однако, признаков жары пока не видят. "С 31 мая мы ожидаем постепенное потепление, есть такая тенденция – ежедневно на 1-2 градуса, но не более", – объяснила синоптик.

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 1 июня. Они показывают изменение погоды в Украине – от похолодания до небольшого потепления.

Так, в пятницу, 29 мая, на всей территории Украины ожидается ясная солнечная погода, однако, температуры будут довольно умеренными. В ночные часы в большинстве регионов ожидается +5... +8 градусов, на юге до +11 градусов. Днем прохладнее всего будет на севере и востоке страны, где воздух будет прогреваться всего до +13... +15 градусов. На остальной территории столбик термометра может достигать +19 градусов. Кратковременный небольшой дождь днем возможен в большинстве регионов, на юге – с грозами.

В субботу, 30 мая, как и в предыдущий день, будет царить солнечная погода с вероятностью кратковременных дождей с грозами. В то же время ночные температурные показатели несколько повысятся на западе страны, до +11 градусов. В дневные часы, как и раньше, прохладнее всего, до +15 градусов, будет на севере и востоке Украины. Самые высокие температурные показатели синоптики ожидают на западе страны, где воздух днем может прогреваться до +21 градуса.

В воскресенье, 31 мая, синоптики прогнозируют солнечную погоду с небольшими кратковременными дождями в отдельных областях. В ночные часы прохладнее всего, до +7 градусов, будет на востоке, теплее всего, до +14 градусов, на юге. Днем воздух будет прогреваться до +21 градуса на западе и юге страны, на остальной территории на несколько градусов ниже.

В понедельник, 1 июня, в Украине ожидается потепление, однако, на большей части территории, кроме крайнего востока и запада, возможна облачность. Везде возможны кратковременные дожди. Температура в ночные часы в большинстве регионов будет колебаться в пределах +11... +14 градусов, на юге до +15 градусов, на востоке до +10 градусов. Днем теплее всего будет на Закарпатье, до +23 градусов, прохладнее всего на востоке, до +20 градусов.