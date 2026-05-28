Украинец в Польше ворвался в эфир местных телеканалов с просьбой к полякам: что он сказал. Видео

В Варшаве во время прямой трансляции пресс-конференции полиции украинец неожиданно подошел к камерам, чтобы выступить с просьбой. Он призвал поляков не направлять агрессивных и оскорбительных лозунгов в адрес украинцев и не говорить им: "Spierdalaj na Ukrainę".

Видео дня

Это неожиданное завершение пресс-конференции попало в прямые эфиры нескольких польских медиа. Nowiny Wschodnie пишут, что журналисты трех СМИ продолжали съемку, переведя видеокамеры на прохожего.

Что сказал украинец

Пресс-конференция возле прокуратуры была посвящена делу нападения на дом президента Польши Кароля Навроцкого и задержания людей, связанных с волной фальшивых сообщений, направленных против медиа и политиков.

Украинец начал собственное "выступление", когда спикер сделал паузу. Он представился, назвавшись Александром Шевченко, извинился за то, что плохо говорит на польском языке.

"Я из Украины... Можно ли попросить, чтобы поляки, польский народ не говорили к украинцам: "Spierdalaj na Ukrainę"?" – спросил мужчина. Последняя фраза является нецензурной, ее можно перевести как "с***уй в Украину".

"Я люблю Польшу, люблю польский народ, люблю жить здесь. Мы братья", – добавил Шевченко.

Позже на своей странице в Instagram он похвастался этим поступком. Мужчина рассказал (на русском языке), что проезжал по улице и случайно заметил собрание репортеров. Мол, он решил "попросить от всех нас, украинцев", чтобы поляки перестали оскорблять наших граждан.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно из Польши принудительно выдворили 25-летнего гражданина Украины, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Решение приняли в рамках усиленной политики реагирования на правонарушения среди иностранцев.

– Кроме того, после громкого скандала 23-летнему львовскому блогеру Андрею Гаврилову, который заехал автомобилем в заповедную зону возле озера Морское Око в Польше, запретили въезд в РП на пять лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!