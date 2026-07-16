«Сегодня невозможно обойтись без технологий»: Федоров объяснил важность того, чем занималось Минобороны под его руководством

И.о. министра обороны Украины Михаил Федоров подвел итоги своей работы на этой должности и объяснил важность того, чем занималось Министерство обороны под его руководством. В частности, он рассказал о таких значимых событиях, как отключение россиянам Starlink, которое удалось осуществить благодаря ранее построенному цифровому государству, а также создание малого ПВО, запуск "Армии дронов", повышение маржинальности для дроновых компаний, создание линейки дронов, развитие морских дронов и еще много важных решений и дел.

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Об этом Федоров рассказал на брифинге. Его работа в Министерстве обороны началась с началом полномасштабного вторжения.

Отключение Starlink для россиян.

Федоров рассказал, как произошло отключение Starlink для россиян.

"У нас был разговор с Илоном Маском, когда над Киевом пролетел первый "Шахед" со Starlink, мы поняли, что если сейчас его не отключим, это станет нашей проблемой. Поскольку управляемые операторами "Шахеды", которые не поддаются РЭБ, смогут уничтожить всю нашу ПВО, Patriot, F-16 и многое другое", — отметил онПо его словам, шанс, что это удастся сделать, составлял 1%, он поговорил с Маском по видеосвязи на эту тему. Маск отметил, что меняет правила и условия для покупателей Starlink в этой большой стране. Благодаря построению цифрового государства, которое было создано ранее, через ЦНАПы было зарегистрировано большое количество Starlink, и всё удалось реализовать за считанные дни.

Создание малого ПВО

По словам Федорова, их идея заключалась в том, чтобы построить систему малого ПВО, которая будет перехватывать минимум 95% всех "Шахедов" и крылатых ракет благодаря организации и новым технологиям.

"Это решение, которое меняет то, как мы асимметрично организуем свою работу для защиты от россиян", — отметил он.

Повышение маржинальности для дроновых компаний

Федоров рассказал, что мы уничтожаем врага на 95% с помощью дронов, защищаем наше небо с помощью дронов, внедряем множество различных технологических решений. Все началось в 2022 году с беспрецедентной инициативы, которую тогда поддержало правительство, — это повышение рентабельности для дронных компаний, открытие рынка до 25%. Это одни из лучших условий для создания бизнеса вообще.

После этого мы запустили по поручению президента United 24 — платформу для сбора средств — и провели первый сбор средств "Армия дронов".

Финансирование и развитие морских дронов

Федоров напомнил, что первые морские дроны в более-менее промышленных масштабах мы начали закупать благодаря сборам, и после этого они начали поражать российские корабли. На сегодняшний день существует большое количество компаний, есть рынок, государственные заказы, но начиналось это как стартап, и мы этим занимались.

Закупка первых дипстрайков

Федоров отметил, что помнит, как первым "дипстрайком" ГУР поразил первую цель, как дрон долетел.

"Сегодня это наши дальнобойные ракеты, о которых говорит весь мир, это наша карта, которую невозможно скрыть", — рассказал и.о. министра обороны.

Развитие системы Delta

Важной частью нашей технологической истории является развитие системы Delta. Федоров подчеркнул, что сетецентрическая война построена на лучшей электронной системе для ведения войны, которая появилась среди военных в нашей стране.

Внедрение рот ударных дронов

И.о. министра обороны отметил, что первые роты ударных дронов мы также запускали без государственного бюджета, искали деньги среди компаний, покупали пикапы, приобретали первые дроны.

"То есть это была история, в которую мы верили безгранично, мы понимали, что за этим будущее. Несмотря ни на что, мы находили ресурсы, чтобы продолжать этим заниматься", — рассказал он.

Создание "е-баллов"

Благодаря этой системе наши подразделения с поля боя могут приобретать дроны за электронные баллы, которые они получают за уничтожение врага и за видеоверификацию. Это быстрые деньги, быстрые баллы, которые помогают войскам получать современные технологии.

Создание Сил беспилотных систем

Сегодня все знают о достижениях "Мадяра", который хорошо выполняет свою работу и уничтожает российские танкеры на поле боя.

"Мы все гордимся тем, какую систему удалось создать", — сказал и. о. министра.

Создание линейки дронов

Запустили линейку дронов, которая сегодня уничтожает каждого третьего-четвертого россиянина на поле боя.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Федоров рассказал о своём конфликте с Сырским. По его словам, проблемы возникли после решения президента оставить Сырского на должности.

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