Санду: Украина удерживает российскую армию вдали от границ Молдовы

Роль Украины в сфере безопасности стала ключевым фактором для поиска политического решения конфликта в Приднестровье. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сдерживание российских войск создает условия для переговоров и продвижения плана реинтеграции. Параллельно Кишинев активизировал консультации с Европейским союзом относительно будущего региона.

Об этом Санду сообщила во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Информацию распространило агентство Укринформ.

Кишинев вместе с европейскими партнерами работает над видением реинтеграции Приднестровья, которое предусматривает не только политическое урегулирование, но и комплексные изменения в самом регионе. Речь идет об устранении военного присутствия, ограничении влияния олигархических структур и внедрении демократических институтов.

Отдельное внимание стороны уделяют международной поддержке этого процесса. В Молдове считают, что без внешних гарантий безопасности и политического сопровождения реализация такого сценария будет сложной.

Присутствие России в Приднестровье является системным фактором нестабильности, который сдерживает развитие Молдовы и создает риски для всего региона. Зеленский считает, что Украина последовательно поддерживает территориальную целостность соседнего государства.

Кроме аспекта безопасности, среди вызовов остается энергетическая зависимость региона. Украина ранее предлагала альтернативные ресурсы и помощь, однако такие инициативы реализовывались осторожно и в координации с молдавскими властями.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Молдовы Майей Санду. Встреча состоялась в день годовщины Чернобыльской катастрофы и была посвящена безопасности, европейской интеграции и региональному сотрудничеству.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности страны присоединиться к международной "коалиции желающих". По ее словам, даже с учетом нейтрального статуса Молдова готова участвовать в совместных инициативах по безопасности.

