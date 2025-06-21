Салют одним пальцем в сторону США: в МИД отреагировали на слова Пескова о том, что России не нужен мир

В МИД Украины осудили цинизм Кремля после того, как пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что России не нужно перемирие, потому что она якобы имеет "стратегическое преимущество" и собирается и дальше наступать. Таким образом Москва в очередной раз показала, что пренебрежительно относится к мирным инициативам Соединенных Штатов.

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На слова Пескова отреагировал на своей странице в социальной сети Х представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий. Он отметил, что Москва показала Вашингтону средний палец.

Спикер опубликовал скриншот статьи с такими словами Пескова: "Теперь у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться".

Тихий прокомментировал эти слова так: "США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салют одним пальцем".

Он отметил, что чем дольше россияне будут считать, что им удастся избежать последствий за откровенный отказ от мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми.

Глава МИД Андрей Сибига со своей стороны прокомментировал новые циничные заявления диктатора Путина, который снова выдал, что "вся Украина наша", и о том, что "там, где ступает нога российского оккупанта – все наше".

Министр отметил, что в то время как США и весь остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник РФ обсуждает планы захвата большей части украинской территории и убийства большего количества украинцев.

"Но из всех сегодняшних безумных заявлений Путина выделяется одно о ноге российского солдата. На самом деле, куда бы ни ступила нога российского солдата, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину плевать на российских солдат или их ноги, разорванные украинскими беспилотниками. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бойне в Украине, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног", – пишет Сибига.

По его словам, пока Путин занят отправкой русских ног для вторжения в другие страны, он экономически ставит россиян внутри страны на колени.

"Единственный способ заставить Россию пойти на мир — лишить ее чувства безнаказанности. Увеличить поддержку обороны Украины и жестко ударить по российской экономике разрушительными санкциями. Объявить Россию террористическим государством. Полностью изолировать ее. Привести Москву в чувство", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне пресс-секретарь Путина Песков заявил, что у РФ якобы "есть стратегическое преимущество" перед Украиной, и государство-агрессор не собирается его терять и будет дальше наступать. Также, по его словам, Москва не одобрила перемирие из-за того, что западные страны не отказались от военной поддержки Киева.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что подобные заявления российских властей адресованы не Украине, а Западу, который до сих пор пытается воспринимать РФ через призму логики и рациональности. Но такой подход просто не работает и остановить агрессивные действия Российской Федерации можно только силой.

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