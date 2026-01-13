Когда история с приобретением Гренландии только начиналась, я весной прошлого года написал полусерьезный пост о том, что для США единственный способ купить Гренландию – это купить самих гренландцев.

Имея представление как иногда проходят выборы в постсоветской политике я провел аналогию и предположил, что учитывая небольшое население Гренландии Трампу рациональнее будет подкупить каждого жителя различными программами и грантами, а не покупать весь остров вместе.

На острове всего 60.000 гренландцев. Это меньше, чем, например, в городе Ирпень, что под Киевом. Но территория Гренландии – это как Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Швейцария и Бельгия вместе взятые.

Но самое главное, что население острова не имеет особых сантиментов к Дании. К США они, правда, тоже не питают большой любви, но в логике Трампа любовь может появиться из-за денег

И вот сейчас, как пишет Reuters, подкуп гренланцев на полном серьезе обсуждают в Белом доме.

В чем я ошибся год назад, так это в суммах. Мне казалось, что Трампу не будет жалко отдать каждому сумму с шестью нулями. Но Reuters пишет о $10.000 и максимум $100.000. Как-то маловато получается, если учесть масштаб сделки! Но может это только начало торга.

Но масштаб торгов сейчас превзошел все самые смелые предположения. Politico пишет, что ЕС готов к серьезным уступкам США по Гренландии в обмен на четкие гарантии безопасности для Украины.

Ну, о таком торге год назад точно никто не догадывался. Даже самые большие циники прошлого вероятно покраснели бы сейчас от стыда, если бы посмотрели на нынешний геополитический торг.

Но все сейчас возможно. Трамп бы при таком обмене выиграл бы выборы в Конгресс. Для него вариант политической покупки точно лучше, чем сомнительная военная операция против союзников. Но и ЕС – в этом случае получил бы снова покой и мир, и понятно ЧТО выиграла бы от этого Украина. Вот только за что пострадала бы Дания - совершенно непонятно. Вероятно, весь Запад был бы ей за эту жертву вечно должен как земля колхоза.