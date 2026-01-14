Многое зависит от формы. К примеру, когда парламент - под куполом, вырастают шансы на то, что он превратится в цирк. Впрочем, как раз купол можно и оставить. Главное - чтоб над формой главенствовало содержание.

Ну вот зачем 450? Да и даже 50! При одной власти это были водители, безработные и прочие, при другой - фотографы и другие ноунеймы, которых никто не знал, доверяя лишь лидеру их партии. Разве партийные списки были когда-то иными? Кто-то их знал вообще за пределами первой пятёрки?

А избирая мажоритарщтков, к кандидатам относятся так, как если бы выбирали районный совет: чтоб здесь ходил автобус, а школа и больница были образцовыми, а не как всегда, - и какая там высокая политика? Так было даже в Харькове, откуда я избирался, а что же в Надрыгайловке?

Открытые списки тоже ничего не решают - это лишь объединение обоих недостатков: голосование вообще-то за бренд, однако же конкретно - за того, кто лучше наобещает (тщательно записывая номера домов) асфальтировать, учить, лечить, помогать.

Украинский стандарт: "Нам не надо о политике, все вы там одинаковые, нам надо вот тут вот детский садик!" - избирая в Верховную, бля, Раду Украины!

А потом - система работает по Жванецкому: чем удобряли, то и выросло!

Уверен: в недалеком будущем избирать будут иначе. Сколько партия получила процентов, столько она и будет иметь голосов. НЕ ДЕПУТАТОВ, А ИМЕННО ГОЛОСОВ!

40, 30, 20, 4, 4, 2 - три последние отбрасываются, чтоб у настоящих партий не путались между ног, а оставшиеся три настоящие получают соответственно - с коэффициентом 100/90 - 44, 33 и 22 ГОЛОСА, то есть к суммарным 99 это 44,44; 33,33; 22,22 процента.

Которые и будут иметь ТРИ ДЕПУТАТА - лидеры этих партий!

Для решения нужно простое большинство - достаточно договориться любым двоим из этих троих.

Нужно большинство квалифицированное (две трети) - первому достаточно договориться или со вторым, или с третьим. Но вот если второй с третьим - этого не хватит.

(А ежели кто из этих трёх - еще и президент, принятие государственных решений дополнительно ускорится.)

Понимаю все недостатки и здесь, однако же сравните с тем, что сейчас!

Цивилизация неизбежно пойдет новым путем. И мы в ее составе. Может даже - немного раньше.