Фронтмен рок-группы Mad Heads Вадим Красноокий в бурных 90-х начинал музыкальную карьеру с англоязычного репертуара, а уже в 2000-х, когда большинство коллег, чтобы выжить, вынуждены были писать песни на русском, он выпустил свой первый украиноязычный альбом. И все из-за нежелания быть "совком" и работать в российском шоубизе.

В откровенном интервью OBOZ.UA артист рассказал о жизни на колесах в Канаде, мечте стать мировой знаменитостью и причине возвращения в Украину накануне полномасштабного вторжения. Также Красноокий объяснил, почему не считает предателями артистов, которые уехали, и признался, на что ему приходится идти, чтобы не отменялись благотворительные концерты за рубежом.

– Вадим, ваш благотворительный концерт в Лиссабоне отменили из-за недостаточного количества зрителей. Что чувствует артист в такие моменты?

– К сожалению, Лиссабон стал первым городом, куда нам сказали не приезжать, потому что не удалось собрать достаточного количества людей. На собственном опыте я пережил немало выступлений, которые буквально висели на волоске. Еще несколько лет назад я бы не взялся работать с организаторами, которые даже не знают, что такое технический или бытовой райдер. А тогда 90% из них действительно не имели об этом представления, и бытовые условия нередко оставались невыполненными. Впрочем, это ни разу не стало поводом отменить концерт.

Как-то мы приехали в Черногорию выступать в украинском заведении на побережье. Подъехать на машине ко входу было невозможно, потому что движение на набережной разрешается только в определенные часы. Владелец вообще не представлял, как это должно происходить и что для этого нужно. В результате нам пришлось таскать тяжелое оборудование по горам, потому что иначе добраться до места было нереально. Обычно организаторы обеспечивают людей, которые помогают носить аппаратуру. Здесь не было никого.

Со своей стороны я делал все возможное, чтобы концерты состоялись, ведь это благотворительные события – поддержка Вооруженных сил Украины. Я пообещал себе никогда не забывать, ради кого выступаю: на фронте ребятам нужны машины и РЭБы – именно на это мы в основном собираем средства, и там никто не говорит о бытовых райдерах. Поэтому и я не имею морального права требовать стандартных правил шоу-бизнеса.

Сейчас украинцев разбросало по всему миру – часто не по их воле. Поэтому, кроме благотворительной цели, эти выступления имеют еще одну важную миссию – хотя бы ненадолго вернуть людям ощущение дома. Почти на каждом концерте кто-то подходит и говорит об этом. В США, Канаде и Испании собиралось по более чем тысяче зрителей.

Вспоминаю рекордный случай в городе Остин (штат Техас): в зале было всего 30-40 человек, но нам все же удалось собрать 5 800 долларов для ВСУ! В Мадриде сумма была больше, потому что пришло гораздо больше зрителей. А вот концерт в Каннах, который местные украинцы организовали буквально за три дня, – отличный пример сплоченности и безумной мотивации организаторов и общества. Несмотря на то, что собрали немного, на событие приехал человек, который задонатил на покупку грузовика! Это еще одна из причин, которая мотивирует не отменять никакие концерты: иногда достаточно одного человека, способного сделать огромный вклад. В целом нам удалось собрать более 6 300 000 грн в поддержку Вооруженных сил Украины.

– Часть общества считает Потапа, Олега Винника и Влада Яму, которые сбежали из Украины, предателями. Вы согласны с этим или нет?

– Я не уверен, что к ним уместно применять слово "предатель". Ведь настоящие предатели – это те, кто работает в России, поет на русском и открыто прославляет РФ. Это и есть предательство, иначе не назовешь. А вот Потап, по моему мнению, в нынешней ситуации просто растерялся. Ведь долгое время он был успешным продюсером, который создавал русскоязычный продукт и имел популярность как в Украине, так и в России. Он тонко чувствовал рынок, понимал вкусы публики, умел продавать. Для этого нужна интуиция и большая профессиональная осведомленность – и все это у него было.

Сейчас все изменилось, и это заметно. Я лично с ним не знаком, не общаюсь и не знаю деталей его ситуации. Но предполагаю, что украинцы сейчас другие, в том числе и те русскоязычные слушатели, которые поддерживали его раньше. И, возможно, он до конца не осознает масштаб этих изменений. То, что когда-то казалось смешным, сегодня уже не смешно. То, что раньше было приемлемым, теперь не воспринимается.

Мне кажется, он продолжает верить, что Slavic Balagan может быть коммерчески успешным. Но, как по мне, это смешно в плохом смысле слова и вряд ли продается. При этом он не прославляет Путина, не заявляет, что Крым должен быть российским, и за ним не видно каких-то откровенных зашкваров.

– Кто, по вашему мнению, больше всего повлиял на современный украинский шоу-бизнес? И следите ли вы за новыми артистами?

– Сейчас действительно много новых и интересных артистов. На концерте ко Дню Независимости Украины в Мадриде я познакомился с исполнителем Dovi. Не могу не упомянуть Артема Пивоварова. Впрочем, говорить о шоу-бизнесе в классическом понимании мне сейчас не очень интересно, потому что это не совсем уместно. Не то чтобы я не хотел давать обычные развлекательные концерты, но возникает много вопросов, насколько это актуально и в каком формате должно проводиться.

Если говорить о колоссальном влиянии на украинский шоу-бизнес за весь период независимости, то прежде всего у меня возникает ассоциация с фестивалем "Таврийские игры". Именно благодаря ему я могу оценить, как работает мировой шоубиз, ведь этот проект действительно влиял на развитие украинского музыкального продукта. Хотя на фестиваль приглашали иностранных исполнителей, одновременно пытались открывать и поддерживать украинцев. При этом Россия имела тогда мощное культурное влияние, и избежать появления российских артистов было практически невозможно.

Много этого я видел собственными глазами еще с 2004 года, когда Mad Heads впервые выступили на "Таврийских играх" и играли там каждый год, пока существовал фестиваль. На определенном этапе оргкомитет сказал, что украинские артисты уже достаточно выросли, поэтому они сделают фестиваль без иностранных исполнителей – только наши будут выступать. И сделали. И были зрители, и все произошло суперкачественно и пафосно! На тот момент это был самый высокий стандарт, потому что работать в таком режиме – большая сцена, артисты нон-стоп, прямой эфир, качественный звук и картинка, монтаж "вживую" – это очень сложно технически.

Если говорить о топовых артистах, то их было не так много по очевидным причинам, ведь всю концертную деятельность на территории Украины до 2014 года в основном вели российские артисты, медиа контролировались россиянами, а для украинцев места практически не оставалось.

В то же время некоторые украинские звезды демонстрировали, что можно оставаться самобытными, даже несмотря на законы шоу-бизнеса. Некоторые из них пели только на украинском языке, хотя это были единицы. Боюсь кого-то не назвать, но это Ирина Билык, Александр Пономарев, группы "Океан Эльзы", "Скрябин", "Танок на майдане Конго", "Тартак", "Братья Гадюкины", "Вопли Видоплясова", "Мандры", "The Вйо", "Друга Ріка"... Я бы еще вспомнил Ани Лорак, но не буду, потому что буду ругаться. Тогда она была на светлой стороне. Не знаю, что случилось с человеком. Как можно продать Родину?

Стоит вспомнить еще тех, кто был в музыкальной программе "Территория А": Виктор Павлик, Юрко Юрченко, группы "Аква Вита", "Фантом-2". Пусть это была попса, а я был рокером (улыбается).

– Вы из русскоязычной семьи, а в 90-х годах ваш репертуар был в основном англоязычным. Почему в 2000-х годах вдруг начали писать песни на украинском? Тогда, когда ваши коллеги, чтобы выжить, наоборот – переходили на русский.

– Фактически украинский язык начал становиться мейнстримом с 2014 года – по объективным и очень трагическим для нас причинам. До войны я понимал, что нельзя было открыто махать саблей и кричать "Давайте вешать м*скалей!", потому что это звучало неадекватно, однако петь на украинском, делать свое дело постепенно и таким образом создавать украинское музыкальное пространство – приветствовалось. Но, к сожалению, это было невыгодно, потому что гораздо проще было спеть на русском, стать звездой в Москве и вернуться в Киев с большим гонораром. Что многие наши артисты и делали. С точки зрения чисто шоу-бизнеса это был абсолютно нормальный путь раскрутки. До 2014 года, пока россияне не начали нас убивать, я даже не осуждаю тех артистов. Они просто зарабатывали деньги и делали бизнес, пока это не происходило на крови.

Бывая в Москве, общаясь с россиянами, я чувствовал, что не хочу в российский шоу-бизнес, что это не мое. Мне был безразличен потенциальный заработок – решил туда не ездить вообще. У Mad Heads история вообще нетипичная, потому что для большинства украинских артистов всегда стоял вопрос: петь на русском или украинском? А я с 1991 года имел другой ответ – на английском. На тот момент я чувствовал себя украинцем, праздновал День Независимости, но роль языка в этих процессах для меня еще не была очевидной. Если бы я был украиноязычным, наверное, воспринимал бы все иначе. Но я был русскоязычным и все мои близкие разговаривали на русском – поэтому картина выглядела иначе.

Я понимал, что мы должны спасать независимую Украину от возвращения в Советский Союз. Еще тогда я ненавидел и Кобзона, и Киркорова, и всю их культуру, но воспринимал ее не как российскую, а как советскую. Теперь понимаю, что это одно и то же. Советский Союз – это лишь форма империи: самая агрессивная и самая кровавая.

В 1991 году я понимал, что не хочу быть "совком", а песни на русском языке так или иначе с ним ассоциировались. Я слушал рок-музыку, был фанатичным рокером – настолько убежденным, насколько могут быть подростки в своих предпочтениях (улыбается). Поэтому моя музыка в основном была англоязычной. И для меня ответ был таким: есть свободный мир, где доминирует английский язык, есть мои любимые группы, которые играют рок, и я хочу играть такую же музыку. Английский язык должен был быть инструментом, чтобы я мог поехать в другие страны и чтобы меня воспринимали как украинского артиста мирового уровня. Это такие себе сверхзадачи, как собрать стадион "Уэмбли" в Лондоне, – но без них некуда двигаться (улыбается). Однако меня тогда не интересовал стадион "Уэмбли", потому что мы играли нишевый стиль, который в Украине вообще никто не знал. А в мире он существовал – мы выпускали альбомы, давали кучу концертов, ездили по европейским фестивалям. В итоге это сработало и как бизнес-ход, хотя задумка была прежде всего культурной.

На украинском языке я тогда еще не был готов писать, потому что в голове не было этого видения. Это пришло позже – со временем, вместе с моим личным формированием. Я владел украинским языком, учил его в школе, бабушка с дедушкой иногда говорили на нем, но настоящие языковые процессы начались тогда, когда мы гастролировали по странам Европы и общались с нашими друзьями – европейскими музыкантами. В коллективе мы между собой разговаривали на русском, но всегда подчеркивали, что мы из Украины. И это было заметно в наших песнях, хотя они и были англоязычными.

Наши иностранные друзья вообще не понимали, в чем разница – где Украина, где Россия, чем мы отличаемся. Они спрашивали: "Вы из Украины? А украинский язык существует? Вы на нем разговариваете между собой?" Я отвечал, что между собой мы говорим на русском. И они не могли понять, почему, если мы украинцы, разговариваем на русском. Это был один из моментов, когда я начал задумываться: а почему мы говорим на русском?

Потом мне очень повезло попасть в культурный хаб. В Киеве открылась новая радиостанция, заявленная как музыка альтернативного формата с абсолютно разными стилями, главное – не попса. Люди, которые ее делали, имели большой опыт в украинском развлекательном радиовещании и говорили на украинском языке. На тот момент радиоведущим был Игорь Пелых, еще там работали Кузьма, Сашко Положинский, Вадим Карпьяк. Руководил всем Роман Кальмук, который позже создал радиосервис "ФДР". Это была тусовка людей, для которых украинский язык звучал естественно, – и мне это очень понравилось. Меня не надо было уговаривать. На эфирах я практиковался, нарабатывал украинский как радиоведущий и, общаясь с такими людьми, постепенно формировал свои культурные взгляды. В какой-то момент мне уже стало неинтересно петь на английском. И встал вопрос: либо оставаться в Европе и создавать более коммерческий продукт, либо возвращаться в Украину. Я выбрал последнее.

Меня вдохновляли артисты, которые делали классную музыку на украинском, – тот же Кузьма, "Тартак", "Танок на майдане Конго". Я даже обращался к ним за помощью с украинскими текстами, но когда они предлагали что-то свое для моих песен, оно мне не заходило. Поэтому я начал писать сам – и выяснилось, что я могу это делать. Так появилась первая песня, вторая, третья, а потом уже и "Надія є".

– Какие все-таки методы украинизации вы бы посоветовали?

– Если глобально, то нас украинизировал Путин, и теперь это уже необратимый процесс. То, что значительное количество украинцев до сих пор говорит на русском, слушает русские песни или читает книги, в принципе, можно назвать нормой, потому что все происходит очень инертно. Я знаю многих мегапатриотичных украинцев, которые говорят на русском, потому что это их язык с детства.

Люди имеют разные языковые способности – мне, например, было легко перейти на украинский. Я несколько лет провел в Канаде, и среди моих друзей-украинцев там было видно, как это работает: кто-то очень быстро начинает говорить на английском и за несколько лет имеет почти идеальное произношение, а кто-то за 20 лет говорит плохо – и не потому, что не хочет или не старается, а просто так сложилось. И часто это хуже, чем я, хотя я там жил совсем недолго.

Мы должны понять, что не все люди могут легко перейти на украинский. При этом можно себя переделать сознательно. Я себе сказал, что буду делать это. Когда ко мне обращаются на русском, всегда отвечаю на украинском – и пусть они страдают. Для меня это был вызов, мне было интересно. Сейчас, конечно, гораздо большая мотивация, потому что мы понимаем, что сегодня это вопрос жизни и смерти.

– Я надеюсь, что ситуация действительно изменится к лучшему, потому что меня, например, удивило, когда директор ивент-агентства в интервью OBOZ.UA рассказывал, что украинцы до сих пор заказывают на Новый год Деда Мороза со Снегурочкой, а на детские дни рождения просят аниматоров в образах "Маши и Медведя". Это очень болезненная тема, ведь именно родители должны говорить с детьми на украинском языке и знакомить их с нашей культурой.

– Я чувствую то же, что и вы, и мне тоже из-за этого больно и неприятно. Но люди настолько разные, что нельзя одинаково воспринимать реальность. Я уверен, что сегодня большинство людей понимает: Украина должна быть украиноязычной, ведь язык – это наше оружие. А что такое оружие? Это то, живем ли мы или нас убивают. Соответственно, это нужно пропагандировать. Должна прежде всего быть государственная политика, потому что ситуация очень-очень сложная.

Даже если взять того же Владимира Зеленского. До того, как стать главнокомандующим в воюющей стране, он тоже был русскоязычным. Как и большинство из нас. А как теперь он звучит в своем публичном пространстве? Он украинский националист начиная с 2022 года! А это, по сути, один из факторов, влияющих на всех. Это уже элемент информационной государственной политики.

Поэтому я верю, что со временем это будет сделано, и думаю, что у большинства людей уже есть понимание. Надо просто предлагать обществу такие способы, которые бы не обижали тех, кто родился русскоязычным, потому что они в этом не виноваты, и работать с теми, кто не понимает. Потому что есть люди, которые действительно не осознают, в чем разница. То есть связь: ты говоришь на русском, а тебе на голову падает российская ракета – для многих все еще не очевидна.

– Вы вернулись в Украину буквально за несколько недель до полномасштабного вторжения. Вы из категории людей, которые верили в нападение или, наоборот, надеялись, что российская армия вдоль украинской границы развернется и уйдет?

– Еще до 2014 года я понимал, что такое Россия, но о нападении не думал. Я не мог представить, что в ХХІ веке будет такая война, как в ХХ – жестокая, дикая и циничная. Разве мы не знали, что советская армия насиловала в Европе всех, до кого могла дотянуться? Информации было достаточно для тех, кто интересовался, но проще было пытаться просто забыть об этом... Поэтому, когда это началось снова, стало понятно, что они будут воевать именно так – там ничего не изменилось. Но была надежда, что, может, до этого просто не дойдет, потому что, возможно, изменилось общество. Ведь человечество все-таки меняется.

После 2014 года у меня уже не было никаких надежд, поэтому я прекрасно осознавал, что в 2022-м все может стать намного хуже. Я вернулся, потому что имел близких людей в Украине, которым могла понадобиться моя поддержка, если что-то начнется. Какого это будет масштаба, никто не мог представить на тот момент – в том числе и россияне. Ведь они же думали, что за три дня... Помню, в ночь на 24 февраля в четыре утра я как раз собирался ложиться спать, потому что как-то так получилось, что поздно засиделся. И когда услышал взрывы за окном, понял, что уже "поспал"...

– Сколько времени вы прожили в Канаде? Какой была там ваша жизнь?

– Я не все время там жил, потому что регулярно прилетал в Украину – в итоге это где-то около трех лет. Это была жизнь на колесах, потому что в основном жил в машине. Это была авантюра, и когда я ее начинал, то понимал, что берусь за что-то сверхсложное – не представляя ни пути, ни того, смогу ли чего-то достичь в другой стране.

Еще когда мы с Mad Heads выступали в Европе и пели на английском, у меня оставался открытый вопрос, смогу ли я создавать культурный продукт для мирового музыкального рынка. В какой-то момент у меня было ощущение, которое, очевидно, было не совсем правдивым, но тогда я воспринимал ситуацию так, что в Украине Mad Heads уже достигли всего, что могли, а с миром все-таки надо как-то разбираться (улыбается).

Страна, которая больше всего влияет на мировой рынок, – США, но там значительно труднее зацепиться. Поэтому решил попробовать сделать это через Канаду. На тот момент у меня были иллюзии, что Канада и США – это практически одна страна. В экономическом смысле это в значительной степени так и есть, но, прожив в Канаде несколько лет, я понял, насколько исторически большая разница в ментальности канадцев и американцев.

– Вам по менталитету ближе кто – американцы или канадцы?

– Здесь вообще трудно ответить, потому что обе страны являются иммигрантскими, поэтому по менталитету мне ближе украинцы. И, прожив несколько лет в других странах, я это понял еще лучше. Люди говорят: "Ты в Канаде – значит, эмигрировал". Я не эмигрировал в Канаду – я поехал делать шоу-бизнес. Я представлял себе, что если в Торонто говорят на английском языке, а до Нью-Йорка восемь часов машиной или час самолетом, то это где-то плюс-минус одно культурное пространство.

Канадские музыканты интересовались, зачем я сюда приехал. Когда же услышали ответ о музыкальной карьере – не могли поверить. Сначала все шло хорошо, но начался ковид – концерты закончились на два года вперед. Это был период переоценки. Я понял: если с моими родными что-то случится в Киеве, а это огромное расстояние, самолеты не летают... Эта ситуация заставила меня задуматься, что для меня в жизни главное. Я решил вернуться в Украину.

– Извините за личный вопрос, но как вы вернулись в семью после длительного отсутствия? Ведь иногда парам бывает сложно снова войти в ритм семейной жизни. В одном из интервью ваша жена рассказывала, что отпустила вас, дав полную свободу...

– Я вас разочарую – у меня уже давно нет семьи, несколько лет я официально разведен. Моя жена пыталась показать свою версию правды, которая не совсем соответствует действительности. На самом деле я уехал в Канаду еще и потому, что у меня уже не было семьи в Киеве. Было много совместных лет, о которых я могу говорить с восторгом, но, к сожалению, мы это не сохранили. Я не хочу жаловаться на свою бывшую жену, понимаю, что это всегда взаимный процесс. Я представляю, что она делала не так и что я делал не так. Мы сотрудничали, ведь она была директором Mad Heads, и группа продолжала существовать, пока я был в Канаде. Но вместе мы не были уже где-то с 2012 года.

– А сейчас между вами какие отношения?

– У нас есть общий сын, поэтому я стараюсь поддерживать отношения, чтобы ему было комфортно. Но это отношения на расстоянии, и так уже много лет.

– Наверное, как и у любого артиста, у вас есть много воспоминаний о концертах. Какие из них можно назвать самыми-самыми? Кстати, когда я жила в Ивано-Франковске, не припоминаю, чтобы вы там выступали. Это так?

– Почему-то с Ивано-Франковском сложилось немного концертов, и я не знаю, в чем разница со Львовом. Потому что Львов – это один из самых концертных городов в истории Mad Heads начиная с 1996 года, когда мы впервые познакомились с группой "Океан Эльзы" (Mad Heads основана в 1991-м, "Океан Эльзы" – в 1994-м). Честно говоря, тогда они у нас выступали на разогреве, потому что только собрались, а мы уже были немного известной столичной группой (улыбается).

В 2014 году мы выступали с концертом на центральной площади Северодонецка (сейчас Северскодонецк. – Ред.), буквально через несколько недель после его деоккупации. Никогда не знаешь, чего ждать, когда впервые едешь туда, где только что стреляли, где, очевидно, есть много врагов Украины. Но когда на концерт приходит украинская молодежь и ты видишь, что их тысячи, – это очень сильное чувство. Я увидел тот Донбасс – украинский, молодой!

Наш музыкант Валера Чесноков родом из того региона, и его мама там занималась организацией концертов. Так вот, за весь период нашей деятельности до 2014 года мы ни разу не выступали там. Потому что на уровне городской власти решение всегда было одно: "А что они на украинском поют? Лучше давайте Малежика!" (российского певца Вячеслава Малежика. – Ред.).

В 2013 году у нас был фантастический тур по Украине. Это был юбилей одного из мобильных операторов, и по этому случаю организовали большие шоу на центральных площадях крупнейших городов. Когда это Львов, Киев, Харьков или Днепр – совсем не удивляло, что много людей пели наши песни. Но я действительно удивился, когда это делали в Донецке!

Помню еще концерт в Крыму, в Симферополе. Это было летом, и я вообще не знал, кто придет на концерт, ведь сезон – все местные работают где-то на побережье. Но, несмотря на это, центральная площадь была заполнена молодежью, которая пела украинские песни. Тот украинский Крым, который, к сожалению, сейчас в значительной степени потерян, как и Донбасс, – это очень болезненно. Но он существовал и может существовать снова! Потому что за годы независимости, пока все было спокойно, многие люди там осознали себя украинцами. Понятно, что теперь многим просто некуда возвращаться, когда все разбомблено. Но это только сейчас – когда-то будет и положительный сценарий!

