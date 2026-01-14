Закрывала глаза на пытки детей в детдоме: на Прикарпатье будут судить чиновницу ювенальной службы. Фото

Начальница службы по делам детей Галицкого городского совета (Ивано-Франковская область) получила подозрение в халатности, повлекшей тяжкие последствия. Она в течение трех лет игнорировала пытки воспитанников одного из детских домов семейного типа.

Чиновнице ювенальной службы в соответствии с ч. 2 ст. 367 УК грозит от двух до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет), а также от 4250 до 12 750 гривен штрафа или без него. Деталями дела поделилась в Facebook областная прокуратура.

В приемной семье издевались над детьми, но на это закрывали глаза

На сайтах Галицкого горсовета и аналитического портала Youcontrol указано, что местную службу по делам детей с 2021 года возглавляет Оксана Петраш. ДДСТ, в отношении деятельности которого ведется расследование, организовали супруги Александр и Елена Мунтяны, заявили в СМИ.

Ивано-Франковская облпрокуратура имена фигурантов не называла.

По данным следствия, в 2022 году в Галич с Херсонщины эвакуировался детский дом семейного типа. Чиновница была обязана контролировать условия проживания и безопасности несовершеннолетних, но фактически самоустранилась от выполнения обязанностей. В течение трех лет она никак не реагировала на ситуацию в этой приемной семье, где семеро детей подвергались систематическим пыткам.

Издевался над детьми отец-воспитатель. В течение 2022–2025 годов он применял к ним различные пытки, жестоко бил, ограничивал в еде, унижал, заставлял старших воспитанников бить младших.

Директорша лицея, где учились дети, неоднократно сообщала чиновнице ювенальной службы о фактах насилия. Петраш должна была бы организовать немедленные проверки в ДДСТ, проинформировать Комиссию по вопросам защиты прав ребенка. Однако она не приняла никаких мер для прекращения насилия и изъятия несовершеннолетних из опасной среды.

За это время она якобы семь раз проводила плановые обследования условий проживания детей. В каждом акте утверждается: мол, "родители-воспитатели хорошо относятся к детям". На самом деле чиновница ни разу не общалась с воспитанниками ДДСТ лично, заявили прокуроры.

По состоянию на 14 января вопрос об избрании начальнице службы меры пресечения решался.

Что касается самого отца-воспитателя: в 2025 году он получил официальное подозрение по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УКУ). Дело уже в суде, а мужчина на время рассмотрения находится под домашним арестом.

Функционирование ДДСТ прекращено, несовершеннолетние изъяты из семьи и устроены в новые детские дома семейного типа и центры социально-психологической реабилитации.

