'Есть проблема': в Кремле объяснили, почему не пошли на перемирие с Украиной, и заговорили о своем 'стратегическом преимуществе'

У России якобы "есть стратегическое преимущество" перед Украиной, и государство-агрессор не собирается его терять. Также Москва не одобрила перемирие из-за того, что западные страны не отказались от военной поддержки Киева.

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Об этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил в редком интервью американскому изданию Sky News. Журналисты побеседовали с россиянином в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Говоря об игнорировании предложенного 30-дневного перемирия, Песков сказал:

"Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать".

В Кремле уже озвучивали ультиматум, что ВС РФ прекратят огонь только после прекращения военной помощи Украине от союзников. Пресс-секретарь Путина повторил этот тезис и попытался "перевести стрелки" на Запад.

"Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже этого не говорит. В этом и заключается проблема", – пожаловался Песков.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициативы установить перемирие "ловушкой" Запада. Мол, прекращение огня будет лишь попыткой затянуть время и не имеет ничего общего со стремлением к миру.

– Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019 годы), считает, что Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины и даже подписать условный "Минск-3". Но его можно заставить, по крайней мере, пойти на перемирие.

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