"Есть проблема": в Кремле объяснили, почему не пошли на перемирие с Украиной, и заговорили о своем "стратегическом преимуществе"
У России якобы "есть стратегическое преимущество" перед Украиной, и государство-агрессор не собирается его терять. Также Москва не одобрила перемирие из-за того, что западные страны не отказались от военной поддержки Киева.
Об этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил в редком интервью американскому изданию Sky News. Журналисты побеседовали с россиянином в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Говоря об игнорировании предложенного 30-дневного перемирия, Песков сказал:
"Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать".
В Кремле уже озвучивали ультиматум, что ВС РФ прекратят огонь только после прекращения военной помощи Украине от союзников. Пресс-секретарь Путина повторил этот тезис и попытался "перевести стрелки" на Запад.
"Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция тоже этого не говорит. В этом и заключается проблема", – пожаловался Песков.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инициативы установить перемирие "ловушкой" Запада. Мол, прекращение огня будет лишь попыткой затянуть время и не имеет ничего общего со стремлением к миру.
– Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019 годы), считает, что Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины и даже подписать условный "Минск-3". Но его можно заставить, по крайней мере, пойти на перемирие.
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