'Здесь не работает рациональный подход': в СНБО назвали единственный способ, которым можно остановить Россию

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в очередной раз подчеркивают: остановить агрессивные действия Российской Федерации можно только силой. В контексте оккупантов рациональный подход не работает.

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Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя свежие заявления кремлевского спикера Дмитрия Пескова о войне против Украины.

По его словам, подобные заявления российских властей адресованы не Украине, а Западу, который до сих пор пытается воспринимать РФ через призму логики и рациональности. Но такой подход просто не работает.

"Песков в очередной раз сказал не для нас, а скорее для западных политиков, которые не понимают российскую ментальность, что прекращение огня России не надо, потому что они хотят продвигаться на фронте. Соответственно, единственная работающая логика взаимоотношений с нынешней Россией – это формула силы. Если россиян остановить, если россиян больно бить, если лишать их экономических возможностей, потому что все экономическое у них сейчас вливается в ВПК, – тогда открывается реальный коридор для рационального диалога. Пока Запад не предпринимает необходимых усилий, Россия будет воевать", – отметил Коваленко.

Он также отметил, что на Западе до сих пор не до конца осознают суть российского имперского мышления. США и Европа долго пытались искать "партнера" в Москве, надеясь на общие выгоды от сотрудничества.

"Здесь не работает рациональный подход. США верили в рацио, но у россиян оно не поддается вопросам рациональной выгоды от сотрудничества. У них есть понимание экзистенциальных болей в результате развала СССР и потери большого влияния на Европу и в мире. И эти безумные боли они переносят на поле боя безумным образом, при этом параллельно унижаясь перед Китаем и даже КНДР, от которых зависит их возможность воевать. И перед США, санкций которых они больше всего боятся. При этом битва за Покровск или набеги на Сумщине выдаются за какие-то "геополитические сдвиги", но глобально – это абсурд. Впрочем, россияне не считают это абсурдным. Полное непонимание России на Западе, к сожалению, сохраняется. Мне бы очень не хотелось, чтобы Запад понял важность силовых методов только после удара в Балтии", – добавил глава ЦПД СНБО.

Стоит отметить, что в комментарии Sky News представитель Путина Дмитрий Песков прямо сказал, что Россия не соглашается на перемирие, ведь имеет "стратегическое преимущество". Более того, по его словам, РФ не будет прекращать наступление, потому что Запад не останавливает поставки оружия Украине.

"Перемирие есть перемирие, и вы прекращаете боевые действия. Но Америка не говорит, что "мы прекратим любые поставки". Великобритания тоже этого не говорит. Франция также этого не говорит. В этом и заключается проблема", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что последние заявления диктатора Путина о якобы готовности как можно быстрее завершить войну могут означать новый ультиматум со стороны Кремля. Украина еще в марте согласилась на прекращение огня, а страна-агрессор Россия постоянно от этого отказывается.

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