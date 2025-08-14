С одной стороны – слова, с другой – документы: Бессмертный объяснил логику, которой руководствуется Трамп

Предстоящие переговоры на Аляске между президентом США Дональдом Трампом идиктатором Владимиром Путиным сопровождаются волной заявлений и "сливов" с российским подтекстом. "Словесные фонтаны" Трампа не имеют ничего общего с международным правом, которое закрепляет территориальную целостность Украины, и являются причиной нынешнего напряжения.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Он, в частности, прокомментировал волну информации и "сливов" с российским привкусом.

Трамп навязывает свое информационное присутствие

Бессмертный указал, что Трамп пока продолжает делать громкие заявления, основанные на ложных данных, в частности от его спецпосланника в РФ Стива Уиткоффа.

Его "аналитика" расходится даже с российскими публикациями, а импульсивные комментарии создают скорее информационный шум, чем отражают реальность.

"Ситуация такова. С одной стороны, мы видим периодические заявления Дональда Трампа, которые, как уже сейчас понятно, базируются на ложной информации, которую ему подал Стив Уиткофф. Если сравнить его "аналитику" с материалами Дмитрия Суслова в Corriere della Sera, то там даже названия областей разные. Мы видим, как Трамп, проснувшись, импульсивно навязывает миру свое информационное присутствие. Но это – слова", – сказал дипломат.

Он напомнил, что Трамп подписал с Азербайджаном и Арменией документ, который засвидетельствовал лично.

В нем закреплен принцип международно признанных границ в пределах бывшего СССР. В сочетании с Крымской декларацией и Уставом ООН это прямо подтверждает неизменность территориальной целостности Украины.

"Президент США дошел уже до того, что заверяет подписи Алиева и Пашиняна. Обратим внимание: в этом документе указано, что ответ надо искать в принципе международно признанных границ, то есть в административных границах бывшего СССР. Добавьте сюда Крымскую декларацию, Устав ООН – и все становится очевидным", – сказал Бессмертный.

С одной стороны – слова, с другой – документы

Он добавил, что хотя и Трамп не считается с международным правом, "но есть и другая сторона" – заявление шести европейских лидеров и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Это документ. И его подписали все те, кого Трамп сам признает партнерами, в том числе премьер Польши, которую он всегда ставит в пример в вопросах безопасности. Итак, имеем с одной стороны – слова, опирающиеся на дезинформацию, а с другой – документы. И нынешнее информационное напряжение возникло именно потому, что мы оказались в виртуальной реальности", – говорит один из авторов Конституции Украины.

Он добавил: если смотреть на документы, стало бы понятно: даже разговоры Трампа с европейскими лидерами и Зеленским пойдут совсем по другому сценарию.

"Потому что аргументы – одно, а действовать он не сможет", – сказал дипломат.

Бессмертный также объяснил заявление Трампа о том, что, мол, Зеленский якобы сказал ему, нужно конституционное большинство, чтобы "отдать России земли".

По словам дипломата, ситуация между Азербайджаном и Арменией аналогичная.

"Нагорный Карабах в Конституции Армении указан как территория Армении. Чтобы подписать соглашение о признании и сотрудничестве, надо внести изменения в Конституцию. Поэтому сначала подписана декларация и парафированное министрами иностранных дел соглашение, а в 2027 году в Армении состоится референдум, на котором эти изменения утвердят. То есть ситуация – один в один", – сказал дипломат.

Роман Бессмертный отметил, что, хоть Трамп "не знает и не понимает деталей, но бумаги ему положили правильные", поскольку они соответствуют Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, Конституции Азербайджана и Армении:

"Им надо исключать эти земли, а нам ничего менять не нужно. Зеленский говорит: "О чем вы вообще говорите?" Устав ООН и Конституция Украины четко определяют принцип территориальной целостности в международно признанных границах. Точка".

Разговор должен идти только о прекращении огня

Вся нынешняя дискуссия, продолжил Бессмертный, – это "результат словесных конструкций", которые не имеют ничего общего с правовой реальностью.

На самом деле факты просты: есть оккупированные Россией территории, есть линия фронта, есть территории под контролем правительства Украины. И разговор должен идти только о прекращении огня, говорит дипломат.

"Все остальное – политическая болтовня. Если говорить об исторических параллелях: 37-я параллель в Корее – прекратили огонь и ничего не подписывали. Финляндия: Маннергейма заставил подписать соглашение Гитлер, потому что была договоренность между ним и Сталиным. Итак, нынешнее напряжение в значительной степени создано словесными фонтанами Трампа, который не опирается на правовую основу", – отметил он.

По словам Бессмертного, "желание и амбиции" Трампа получить Нобелевскую премию присутствуют, однако к международному праву или Конституции Украины они никакого отношения не имеют.

"Дальше уже можно сколько угодно говорить – когда и каким способом освобождать территории", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с европейскими политиками, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которой были согласованы пять общих принципов.

Зеленский по итогам онлайн-конференции заявил, что о признании оккупированных Россией территорий речь не идет, поскольку это противоречит Конституции, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Трамп пообещал не обсуждать территориальные вопросы во время саммита на Аляске.

