'С нетерпением жду того дня': Байден намекнул, что вступление Украины в НАТО состоится при его каденции

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе встретился с президентом США Джо Байденом 12 июля. В ходе разговора последний намекнул, что вступление нашей страны в Североатлантический альянс состоится при его каденции. Это означает, что Украине, вероятно, не придется долго ждать, ведь президентские выборы в США должны пройти в декабре 2024 года.

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Байден отметил, что ждет с нетерпением отпраздновать официальное членство Украины в НАТО. Об этом сообщает Офис президента (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и будем праздновать с вами официальное членство в НАТО", – сказал глава Белого дома.

Также он поблагодарил украинскую сторону за усилия, которые она прилагает для этого и для противостояния российской агрессии и подчеркнул, что США будут рядом до конца.

"Трудно в это поверить, уже более 500 дней", – добавил Байден, имея в виду необычайную храбрость и стойкость украинского народа, которую он показал в развязанной Россией войне.

Лидер США отметил, что борьба Украины является примером для всего мира.

"Но я хочу заверить, что Соединенные Штаты делают все, чтобы оказать вам скорую помощь в вашей борьбе", – подчеркнул он.

Кроме того, он добавил, что глава Пентагона Ллойд Остин лично находится в постоянном контакте с главой Минобороны Украины. По словам Байдена, Остин звонит по телефону своим коллегам из других стран и организует оказание поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля в Вильнюсе проходит второй день саммита НАТО. Его Зеленский начал с переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Глава государства подчеркнул, что приехал на саммит НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружие. Причем последняя для Украины сейчас является приоритетом номер один.

Ранее Зеленский отметил проведение сегодня, 12 июля, первого заседания Совета Украина-НАТО и согласования странами "Группы семи" Совместной декларации о поддержке нашей страны.