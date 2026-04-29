Руководство РФ ставит задачу сорвать доступ Украины к новым инвестициям в оборонную отрасль, – Зеленский

Экспорт украинского оружия – это не только деньги в бюджет государства. Учитывая войну против российских захватчиков, такой экспорт имеет более весомую причину – новые инвестиции в оборонную отрасль страны. Именно поэтому агрессоры считают это для себя угрозой и Кремль ставит задачу сорвать такой вид экономического сотрудничества Украины с ее партнерами.

Об этом 29 апреля рассказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении к стране. Украинский лидер сослался на информацию Службы внешней разведки.

"Мы говорили также сегодня с внешней разведкой. Есть у нас четкие документы – российские документы, – что Россия считает конкретной угрозой для себя нашу работу по экспорту оружия и двусторонних договоренностях по безопасности. Политическое руководство Российской Федерации так и ставит задачу: сорвать доступ Украины к таким новым инвестициям в оборонную отрасль. Мы будем этому противодействовать", – отметил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что это национальный интерес нашего государства – "выходить на прямую работу по безопасности со всеми теми регионами, с теми странами, которые реально сильны и могут обеспечить долгосрочные соглашения". Это и финансовые соглашения, соглашения о совместных производствах оружия, и договоренности о поставках энергоресурсов в Украину.

Это должно быть постоянной и взаимной выгодой для Украины и для наших партнеров, подчеркнул глава государства.

"Конечно, особенно раздражают россиян наши контакты на Ближнем Востоке и в Заливе. Мы об этом знаем. Мы знаем также и о сложном отношении к этому других наших партнеров, которые хотели бы умалить самостоятельность нашего государства. Мы считаем это их ошибкой. Мы будем обеспечивать национальные интересы Украины так, как это нужно нашему государству", – пообещал украинский лидер.

По его определению, уже естьконкретные результаты ранее достигнутых договоренностей – это "дизель для Украины, когда нестабильность", также "деньги для государственного бюджета" и "совместные производства и поставки дефицитов в Украину".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что президент сообщил о полученных данных разведки относительно планов России на ближайшие месяцы. По его словам, речь идет о подготовке к активным боевым действиям весной и летом, а также дополнительные сценарии на осень. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает вариант завершения войны и продолжает искать возможности для ее ведения.

