Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что существует опасность аварии на Курской АЭС. Он поехал туда по приглашению российского руководителя. Гросси, заметил, что МАГАТЭ хочет "предотвратить удар по Курской АЭС"…

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Далее текст на языке оригинала.

Добре, якби він так старався стосовно захопленої!!! російськими військами Запорізької АЕС.

Там він міни "не помітив", а тут вже разом з росіянами "обороняє" станцію! Це при тому, що казав про те, що ці питання знаходяться поза компетенцією МАГАТЕ.

Немає не те що балансу… це гра на бік агресора.

Цей керівник зламався! Не здивуюся, якщо він відпрацьовує своє переобрання і немаленьку оплату чиновника ООН при такій сумнівній діяльності.

Він не має права очолювати МАГАТЕ!!!

Так що: будемо знову радо вітати пана Рафаеля Гроссі в Києві чи поставимо таки питання руба?

Чому ця "гра йде в одні ворота?!"