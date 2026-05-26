Рубио объяснил, почему затягиваются переговоры с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что дипломатическая работа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке продолжается. В то же время он подчеркнул, что переговоры о соглашении с Ираном задерживаются из-за разногласий по поводу формулировок соглашения.

По его словам, на урегулирование этих разногласий потребуется несколько дней. Об этом сообщает CNN.

Мирное соглашение на подходе

Рубио отметил, что сторонам конфликта "придется это преодолеть" определенные разногласия, чтобы прийти к финальному соглашению, которое ляжет в основу мирного договора.

Отдельно госсекретарь США прокомментировал судьбу Ормузского пролива в будущем мирном соглашении. По его словам, американская сторона настаивает на том, чтобы пролив был открыт для судоходства.

"Потребуется пара дней, чтобы уладить разногласия по поводу отдельных слов или предложений. Проливы должны быть открыты, они так или иначе будут открыты, поэтому они должны быть открыты", – сказал Рубио.

Новые удары по Ирану

Комментарии Рубио прозвучали спустя несколько часов после того, как американские военные нанесли удары по иранским ракетным пусковым установкам и судам в районе Ормузского пролива.

Связанные с иранским режимом медиа представили эти удары как нарушение действующего соглашения о прекращении огня. Ранее в период действия соглашения о прекращении огня между США и Ираном уже происходили перестрелки.

В свою очередь представитель центрального штаба Ирана "Хатам аль-Анбия" Ибрагим Зольфагари заявил, что пока Соединенные Штаты продолжают удары на Ближнем Востоке, о соглашении не может быть и речи.

"Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, никакого соглашения достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Поздоровайтесь с нефтью за 200 долларов", – написал иранский военный.

Напомним, Иран и Соединенные Штаты в очередной раз приблизились к подписанию мирного соглашения. В случае заключается сделки, ситуация на Ближнем Востоке может кардинально измениться, а мировой энергетический рынок стабилизируется.

Ранее сообщалось, что Трамп провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу дальнейшей судьбы конфликта с Ираном. Разговор политиков был напряженный и показал их разные взгляды на дальнейшие действия в отношении войны на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

