Россию можно остановить только адекватным оружием, террористы не понимают другого, — Зеленский о ракетной атаке

26 января Украина перенесла новый ракетный удар России, впереди готовится к таким же массированным обстрелам. Наша страна имеет дело с террористами международного масштаба и отвечать им можно только теми же методами, которыми действуют они – современным эффективным оружием.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь через трансляцию своего Офиса. Он поблагодарил всех партнеров, которые оказывают содействие украинской армии и народу в защите своих территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это зло, эту российскую агрессию можно и нужно останавливать только адекватным оружием. Ничего другого государство-террорист не поймет. Оружие на поле боя. Оружие, которое дает защиту нашему небу. Новыми санкциями против России, то есть политическим и экономическим оружием. Но оружием юридическим – нужно работать еще активнее для создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для компенсации всех убытков, нанесенных этой войной, за счет российских активов", – подчеркнул политик.

Зеленский указал, что в коалиции по снабжению ВСУ танками состоят уже 12 цивилизованных государств. И это не единственное, чем они обеспечивают наших военных.

"Сегодня благодаря предоставленным Украине системам ПВО и благодаря профессиональности наших воинов удалось сбить большинство российских ракет и "Шахедов". Это как минимум сотни спасенных жизней и десятки сохранившихся объектов инфраструктуры. И я благодарю наши Воздушные силы, каждому и каждой, кто минувшей ночью, утром и днем обеспечивал защиту Украины от ракет и дронов террористов", – сказал он.

При этом лидер нации не скрывает, что ракетные атаки РФ наносят значительный ущерб и потери украинцам. К сожалению, за сегодня обстрелы привели к раненым и погибшим, Зеленский выразил соболезнования их семьям.

"На этот российский террор нужны ассиметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов. Что бы там ни планировали российские оккупанты, наша подготовка должна быть крепче. Говорим об этом с партнерами. И обсуждаем это на заседаниях Ставки. Сегодня было именно такое заседание", – отчитался за рабочий день президент.

Отдельно Зеленский выделил критическую ситуацию с энергетикой в стране. Россия продолжает крушить гражданскую инфраструктуру Украины, после чего целые регионы остаются обесточенными.

"По состоянию на данный момент ограничение поставки электричества в большинстве наших регионов. Самая сложная ситуация – в Одесской области, Львовской области, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях. Энергетики, коммунальщики и все, кто вовлечен в стабилизацию энергосистемы, будут делать все необходимое, чтобы восстановить генерацию и технические возможности снабжения", – заключил гарант, поблагодарив каждого, кто принимает участие в восстановлении электроснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили, какая военная помощь необходима нашим Вооруженным силам.

В День рождения Зеленского 25 января звездный бомонд торжественно и трогательно поздравил его. Знаменитости выразили надежду, что следующие именины гарант будет отмечать в качестве лидера страны-победительницы.

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