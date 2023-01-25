Дальнобойные ракеты – задача для Украины и союзников: Зеленский о разговоре со Столтенбергом

В среду, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Они обсудили, какая военная помощь необходима нашим Вооруженным силам.

Видео дня

Глава государства отметил, что важным является обеспечение украинского войска дальнобойными ракетами. Об этом Зеленский сообщил во время вечернего обращения к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Открыть поставки Украины таких снарядов – это задача, которая сейчас стоит перед нашим государством и его партнерами.

"Мы можем это сделать. Вместе и только – так же, как принимаем решения сегодня. Важные", – сказал гарант.

Также необходимо выйти на поставку Украине боевых самолетов и продолжать сотрудничество в обеспечении ВСУ артиллерией.

"Чем больше оборонной поддержки наши герои на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России и тем надежнее будут гарантии безопасности для Украины, всех наших партнеров после войны", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Украине необходимо предоставить оружие дальнего радиуса действия. По его словам, речь идет, в частности, об оперативно-тактических баллистических ракетах ATACMS.

– Президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров рассмотреть на следующем "Рамштайне" возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!