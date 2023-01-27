Россия высылает латвийского посла в ответ на заявление о понижении дипломатических отношений Латвии с РФ

Страна-агрессор Россия высылает латвийского посла. Таким образом она демонстрирует свой ответ на заявление о понижении с ней дипломатических отношений прибалтийской страны.

Видео дня

Об этом пишет Тhe Іnsider. Ведомство потребовало, чтобы посол Латвии Марис Риекстиньш покинул Россию в течение двух недель.

Как пишет издание, решение было принято в ответ на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, который заявил, что с 24 февраля страна понизит уровень дипломатических отношений с РФ в знак солидарности с Эстонией.

23 января в российском министерстве заявили, что посол Эстонии должен покинуть государство-террорист 7 февраля.

Таким образом в ведомстве решили ответить на сокращение численного состава российского посольства в Таллинне.

"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллинном в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", – сказано в сообщении российского МИД.

Глава МИД РФ Мария Захарова уж прокомментировала решение по поводу Эстонии:

"Эстонский режим получил, что заслужил".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пожаловалась на "тотальную русофобию" Эстонии и выслала из страны эстонского посла Маргуса Лайдре, одновременно отозвав из Таллинна российского посла Владимира Липаева. В МИД Эстонии отреагировали на такое решение Москвы, заявив, что "оно принято к сведению".

Министерство иностранных дел Латвии не осталось в стороне после решения Москвы выслать из России эстонского посла из-за якобы русофобии, объявленной официальным Таллином.

Позже в МИД Латвии был вызван посол РФ Михаил Ванин, чтобы получить разъяснения и дальнейшие распоряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!