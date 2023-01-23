Посол РФ должен покинуть страну: Латвия заявила о понижении дипломатических отношений с Россией

Министерство иностранных дел Латвии не осталось в стороне после решения Москвы выслать из России эстонского посла из-за якобы русофобии, объявленной официальным Таллином. Теперь аналогичная судьба постигнет российского посла в Риге.

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Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич у себя в Twitter. Он указал, что Латвия намерена понизить уровень дипломатических отношений с РФ с 24 февраля.

"На фоне продления агрессивной войны в Украине, а также из солидарности с нашими коллегами из Эстонии с 24 февраля 2023 года дипломатические отношения между Латвией и Россией будут уменьшены, а наша страна будет и дальше требовать от Москвы действовать соответствующим образом", – указал политик.

По этому решению в МИД Латвии был вызван посол РФ Михаил Ванин, чтобы получить разъяснения и дальнейшие распоряжения. В ближайшее время он может быть выслан из страны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что латвийское правительство обозначило, что не впустит россиян, которые будут бежать за границу в случае объявления Кремлем очередной волны мобилизации. На такой случай у латвийских властей есть план.

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