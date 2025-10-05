The Telegraph: Европа просыпается из-за российских дронов в ее небе

За последние недели в Европе участились инциденты с беспилотниками, которые обнаруживали над объектами гражданской инфраструктуры, такими как электростанции и аэропорты. Неизвестные БПЛА были зафиксированы в Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Литве.

При этом в Польшу и Румынию залетали именно российские дроны, что вызвало достаточно бурную реакцию среди европейских правительств. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Европа понимает тактику России

Представители европейских стран уверены, что к запуску беспилотников над объектами инфраструктуры разных стран причастна России. Более того, европейцы считают, что таким образом РФ прощупывает оборону НАТО.

Существуют также опасения, что беспилотники могли быть запущены в море с танкеров так называемого теневого флота, который является основой попыток России обойти западные нефтяные санкции. Французские власти на прошлой неделе ненадолго задержали одно из таких судов после того, как было обнаружено, что оно проходило по Балтийскому морю в тот момент, когда было замечено несколько беспилотников.

Это вызвало призывы к созданию высокотехнологичной "стены беспилотников" для защиты континента от будущих вторжений беспилотного арсенала РФ. Сегодня существует немного подобных оборонительных сооружений, поскольку Великобританию охраняют только истребители Королевских ВВС и шесть эсминцев Военно-морского флота.

По словам экспертов, чтобы как следует защитить себя, Европе придется нарастить военное производство до уровня, невиданного со времен холодной войны, и решить, как именно реагировать на гибридную войну России. Однако возникают вопросы о том, достаточно ли быстро растут оборонные бюджеты, чтобы справиться с угрозой, и не грозит ли бюрократическая волокита подорвать реакцию НАТО.

Один из британских военных чиновников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что это именно та активность, которую в Европе ожидали увидеть со стороны России. Источник отметил, что действия РФ наносят серьезный ущерб, поскольку инфраструктура не защищена от подобных атак.

"Честно говоря, теперь невозможно провести грань между горячей и холодной войной. Потому что, если признать, что это преднамеренные действия России, то трудно не прийти к выводу, что мы уже давно находимся с ней в состоянии гибридного конфликта", – сказал один из британских военных чиновников.

Что предшествовало

На саммите Европейского политического сообщества в фокусе внимания были недавние нарушения воздушного пространства в Дании, Польше, Румынии, Норвегии и Эстонии. Один из последних инцидентов с дронами случился в Бельгии. Власти страны расследовали случаи обнаружения 15 беспилотников, которые, по сообщениям бельгийских СМИ, были замечены над военным объектом Эльзенборн недалеко от границы с Германией 2 октября.

Сообщается, что после обнаружения беспилотники вылетели из Бельгии в Германию, где их также заметила полиция небольшого немецкого городка Дюрен. Однако ни военные, ни правоохранители не смогли установить происхождение беспилотников, и кто ими управлял.

Напомним, 4 октября воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, в связи с чем самолеты не могли покинуть воздушную гавань и зайти на посадку. Временные ограничения были связаны с появлением воздушных шаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью приостанавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

