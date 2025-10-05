Во время атаки РФ на Украину: под Варшавой обнаружили обломки дрона

Ночью 5 октября в Польше обнаружили обломки дрона. Находку заметил местный житель в селе Зарембы Вархолы в Островском уезде недалеко от Варшавы.

Стоит отметить, что дрон нашли в то время, как страна-террорист Россия массированно атаковала западные регионы Украины. Об этом сообщает RMF24.

Что известно о дроне

Военная полиция Польши подтвердила, что в поселке Зарембы Вархолы был обнаружен неопознанный летательный объект. Полиция называет его "остатками объекта, похожего на беспилотник".

Польские правоохранители отметили, что отделение военной жандармерии в Варшаве под надзором прокурора отдела военных дел Варшавско-Урсыновской окружной прокуратуры проводит мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта.

Мазовецкая полиция сообщила о находке ночью 5 октября. По информации правоохранителей, местный житель заметил остатки объекта, похожего на беспилотник. Сотрудники полиции прибыли на место, оцепили объект и место его обнаружения.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Напомним, 4 октября воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, в связи с чем самолеты не могли покинуть воздушную гавань и зайти на посадку. Временные ограничения были связаны с появлением воздушных шаров.

Ранее собщалось, что в аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью приостанавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

Как сообщал OBOZ.UA, за последние недели в Европе участились инциденты с беспилотниками, которые обнаруживали над объектами гражданской инфраструктуры, такими как электростанции и аэропорты. Неизвестные БПЛА были зафиксированы в Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии и Литве.

