Сегодня утром был на месте попадания российской ракеты по дому в Киеве. Обычный жилой дом. Ракета прошла через все этажи до подвала.

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Об этом в своем традиционном обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что двадцать три человека были убиты только одним этим российским ударом. Кроме того, президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Почти 40 часов продолжалась спасательная операция, до последнего пытались достать людей живыми из-под завалов. В общем тем своим массированным ударом по Украине россияне убили 30 человек, 172 человека получили ранения. Никакого военного смысла в этом ударе не было, абсолютно ничего России это не добавило в военном отношении. Это сознательный террор, то же, что российская армия при Путине делала везде: от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно, – убивать и разрушать.

И это именно та плоскость, которая объединяет Россию с такими режимами, как сейчас в Иране или в Северной Корее. Сейчас Россия пытается спасти иранскую ядерную программу – иначе их публичные сигналы и непубличную активность нельзя трактовать. Когда кто-то из их сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично. И это снова и снова доказывает, что нельзя позволять агрессивным режимам объединяться и становиться партнерами.

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